La organización Caribe Afirmativo denunció este miércoles el asesinato de una persona no binaria en Riohacha, La Guajira, a quien se le conocía como 'La Divaza'.



"La víctima, una habitante en condición de calle, falleció como consecuencia, aún por esclarecer, de una riña, en la cual recibió una puñalada en el pecho, dejándola gravemente herida", se lee en un comunicado que emitió esa organización. Los hechos se registraron este martes 7 de diciembre.



Para Caribe Afirmativo, estos hechos son alarmantes, teniendo en cuenta que "en Riohacha, en los últimos días, se han reportado casos de violencia y actos de intolerancia en el espacio público en el que se ha legitimado el ejercicio de violencia sobre los cuerpos disidentes (de identidad o expresión de género diversa)".



La organización le hizo un llamado a la Fiscalía para que se adelante una investigación: "en vista de la situación de vulnerabilidad y a la visibilidad por la expresión de género, se exige tener en cuenta la tesis de violencia por prejuicio, puesto que los estigmas y estereotipos pudieron haber sido la causal".



'La Divaza' (izq.) y Christina Cantillo Martínez. Foto: Cortesía Caribe Afirmativo

Este caso se suma al de Christina Cantillo Martínez, a una mujer trans y lideresa social que fue asesinada en Santa Marta, también este martes, mientras departía con sus familiares en la puerta de su residencia. Los responsables serían dos hombre que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.



"Este 7 de diciembre de 2021 se constituiría como una fecha lamentable para personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el Caribe colombiano", manifestaron desde Caribe Afirmativo.



Con estos dos casos, el Observatorio de Derechos Humanos de esa organización ha registrado 20 asesinatos de personas LGBTI en la región Caribe durante 2021.