Estas son las capitales que vuelven a ley seca y toque de queda

El aumento en la cifra diaria de contagios registrado en los últimos días en algunas de las capitales del país ha generado que los alcaldes de ciudades donde la ocupación de UCI está en niveles muy altos decreten nuevamente medidas restrictivas.



Este lunes Colombia llegó a 36.881 casos activos de coronavirus, continuando con una tendencia de aumento que se viene registrando en los últimos días. Prueba es esto es que el lunes 15 de marzo estábamos en 30.845 casos activos.



(Le puede interesar: Abuelos vacunados se contagiaron en ancianato de Antioquia)

Este martes el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, informó que en los 125 municipios del departamento regirán una serie de medidas de cara a la Semana Santa.



Estas consisten en toque de queda, ley seca y pico y cédula desde el 25 de marzo hasta el 5 de abril.



Tanto el toque de queda como la ley seca, aplicarán cada día, desde la medianoche hasta las 5 de la mañana.



(Además: Antioquia y Medellín decretan toque de queda)



En lo referente al pico y cédula, será de números pares e impares según el último número de la cédula.



El fin de semana Jaime Pumarejo, el alcalde de Barranquilla, ordenó decretar el toque de queda nocturno y la ley seca, entre otras medidas.



Las nuevas disposiciones que entrarán a regir a partir de la próxima semana, con motivo de la llegada de la Semana Mayor, fueron tomadas ante el aumento de contagios de covid-19 y los desórdenes que se registraron en algunos sectores .



"Lo que dicen estudios y nuestros análisis es que el lugar de mayor propagación es la reunión social, porque allí nos relajamos todos y en todo. Barranquilleros, hagamos el último gran esfuerzo, no elijamos quitarnos el tapabocas, hacer fiestas o recibir visitas. Elijamos la vida", dijo el alcalde Pumarejo.



(Lea también: Avenida torrencial en Dabeiba, Antioquia, dejó 185 viviendas afectadas)



Las medidas tomadas por el distrito son:



Toque de queda nocturno, que regirá desde las 11:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, del 25 al 29 de marzo y del 31 de marzo al 5 de abril.



Durante esos mismos días, y en los mismos horarios, queda prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y embriagantes en la jurisdicción del Distrito de Barranquilla.



Además de la multa hasta por 10.000 salarios mínimos y el cierre del negocio hasta por tres meses dispuestos por el Ministerio de Salud, "procederemos a judicializar a quienes fomenten o permitan rumbas o fiestas en sus establecimientos comerciales", dijo Pumarejo.



(Además: El mundo vallenato critica la tumba de Jorge Oñate)



El aforo máximo permitido para reuniones de carácter social, actividades o eventos en inmuebles públicos y privados (como bautizos, matrimonios y celebraciones de cumpleaños) será de hasta 8 personas.



Las procesiones y eventos religiosos masivos con ocasión de la Semana Santa quedan prohibidos. Los eventos litúrgicos masivos que se convoquen durante la temporada de Semana Santa deberán realizarse, preferiblemente, de forma virtual.

Santa Marta fue de las primeras capitales que volvieron al toque de queda y ley seca tras el aumento en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos.



Desde el pasado martes 16 de marzo comenzó a regir en Santa Marta el toque de queda que restringe la movilización de carros y personas en el horario de 8:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana.



Los servicios comerciales y gastronómicos quedaron suspendidos de forma presencial a partir de las 7 de la noche y, una hora después, todos los ciudadanos deben estar en sus casas. Únicamente quedó permitida la venta de comidas por domicilio para evitar al máximo el contacto social.



(Lea también: Decretan toque de queda en Bogotá durante semana santa)



Esta medida, que regirá inicialmente por 10 días, fue necesaria ante el aumento vertiginoso de contagios y la alta ocupación hospitalaria que registra la capital de Magdalena. En la ciudad también se aplicó la ley seca a partir de las 6 p. m. y el pico y cédula.



Las autoridades de Bucaramanga anunciaron que extenderán el toque de queda y ley seca los fines de semana de 1 de la mañana a 5 de la mañana.



Desde Cali, por ahora, si bien no hay nada oficial, el alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que no se descartan restricciones.



(Le sugerimos leer: 'No descartamos pico y cédula en Semana Santa', dice Alcalde de Cali)



"No descartamos que debamos tomar decisiones de pico y cédula, de cierre de establecimientos, lo que no podemos es volver a tener episodios tan difíciles como los de diciembre y enero", comentó tras una reunión con la Gobernación.



Valle del Cauca registró este lunes 463 casos nuevos de covid-19 y Cali, que ha reportado desde la última semana entre 250 y 300 nuevos casos, presentó 297 en el último reporte.



NACIÓN

Más noticias de Colombia

Sacerdote asesinado en África fue repatriado y sepultado en Cúcuta

Mujer fue acosada por motociclista en plena calle de Cartagena