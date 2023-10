Nuevamente el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un movimiento telúrico con magnitud mayor a 3 en el país. Esta vez el evento ocurrió en el occidente de Colombia, sobre el océano pacífico.



El temblor ocurrió sobre las 6:09 de la mañana de este lunes 2 de octubre en el océano pacífico, a 45 km de Mosquera, Nariño.



Según el boletín preliminar del SGC este evento sísmico tuvo una magnitud de 3.3 con una profundidad superficial de 4 km.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2023-10-02, 06:09 hora local Magnitud 3.3, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/ABN4KMubZn — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 2, 2023

La actividad sísmica en la última semana de septiembre

Del 22 al 28 de septiembre de 2023 el Servicio Geológico Colombiano registró 521 sismos.



Según la información del boletín semanal, la profundidad de los sismos registrados fue desde los 30 kilómetros de profundidad hasta más de 180.



Dentro de estos, se destaca el que ocurrió en Los Santos, Santander, el 22 de septiembre a las 5:48 p.m., que alcanzó una magnitud de 4.



"Este evento fue reportado como 'sentido' en cinco municipios de Santander y en uno de Norte de Santander", dijo el SGC.



Además, en el área de influencia del volcán Nevado del Ruiz se registraron dos sismos sentidos por la población, de magnitud 3.5 y 3.8 respectivamente. Ambos estuvieron asociados a la actividad sísmica al interior del volcán, y son fenómenos contemplados dentro del estado de alerta amarilla por actividad volcánica.

🗣️ Les compartimos el resumen de la actividad sísmica en Colombia, del 22 de septiembre a las 12:00 a.m. hasta el 28 de septiembre a las 11:59 p.m.



Recuerden que ante la ocurrencia de un sismo, si lo sintieron, pueden reportarlo diligenciando el formulario de #SismoSentido que… pic.twitter.com/JfUYGicvQA — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 29, 2023

Cabe destacar, que Colombia es un país sísmicamente muy activo y en promedio se producen alrededor de 80 sismos al día, pero la mayoría son imperceptibles para las personas.



Los efectos que un temblor puede tener en la infraestructura de su área de influencia o en las personas, depende, entre otras cosas, de la relación entre su magnitud y profundidad, pues "a mayor magnitud y menor profundidad, mayor impacto habrá. Por esto, es clave que la profundidad sea tenida en cuenta a la hora de dimensionar el impacto que un sismo puede tener", explica el Servicio Geológico Colombiano.

Reporte los temblores sentidos

En caso de que ocurra un sismo y alcance a sentirlo, incluso levemente, puede reportarlo al SGC, a través de la página web de Sismo Sentido o ensismosentido.sgc.gov.co



"Si lo sentiste, es muy importante que nos cuentes tu experiencia diligenciando el formulario de Sismo Sentido", dice la entidad.

¿Qué hacer durante un temblor?



La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres elaboró un protocolo para actuar en medio de un sismo o temblor:



- Si está en una construcción sismo resistente, ubíquese cerca de columnas, bajo un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de vidrios o elementos que puedan caer.



- Si se encuentra en una construcción informal, trate de salir de inmediato, durante la salida, vigile su entorno para identificar peligros durante la evacuación.

Nunca use ascensores para evacuar.



- No se ubique bajo los marcos de las puertas, ya que no es un lugar seguro, el marco ayuda a disipar la energía del sismo, por lo cual puede romperse y colapsar.



- Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios.



- Si se encuentra en un lugar público como un teatro o cine, quédese en su silla, proteja la cabeza con sus brazos y espere a que el sismo termine, luego evacúe.

