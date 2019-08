Supersalud levantó intervención forzosa del hospital de Ibagué

La administración del Hospital Federico Lleras, en Ibagué, volvió a manos de la gobernación del Tolima luego de más de 4 años de la intervención forzosa que realizó la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que lo entregó recuperado pues hoy atiende a 11.000 usuarios al mes, o sea 5000 más que en sus años de crisis.



En el acto de entrega que se cumplió en Ibagué, el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, afirmó que, durante el primer año, este Hospital que atiende pacientes de Tolima, Cundinamarca, Putumayo, Caquetá y Huila, quedará con vigilancia especial e, incluso, tendrá contralor para mantener el buen nivel y atención eficiente.

"Hoy el Hospital está operando al ciento por ciento", dijo el funcionario y agregó que la intervención fue para su estabilización en la prestación de los servicios de salud.



Años atrás, en 2014, el Hospital vivió una dura crisis pues se atrasaba en el pago de los salarios a sus trabajadores y tenía cerrados más de la mitad de los servicios que ofertaba a los usuarios. De 56 servicios que ofertaba, solo 17 de estos funcionaban pero, además, ni siquiera contaba con los insumos ni los medicamentos necesarios lo que ponía en riesgo la vida de cientos de pacientes.



La Superintendencia lo entregó al gobierno departamental con 77 servicios médicos operando sin inconvenientes, y algunos de los más importantes son quimioterapia, obstetricia, endoscopias, radiología e imágenes y laboratorio clínico, entre otros.



También cuenta con 268 camas, de las cuales 89 funcionan en la Unidad de Cuidados Intensivos y 48 en urgencias.



Gracias a la intervencion, el Hospital está generando mayores ingresos, pues la facturación mensual llegó a cerca de 12.000 millones de pesos. El pasivo también disminuyó a 43.000 millones incluidas las contingencias y no tiene atrasos en el pago de la nómina a médicos, enfermeras y todo su equipo de trabajadores.



El gobernador del Tolima, Óscar Barreto, no comparte la decisión de la Supersalud y tampoco está satisfecho con el diagnóstico financiero del Hospital.



Al mandatario le preocupa la cartera de las EPS que le adeudan al centro asistencial 141.000 millones de pesos por la prestación de servicios a sus afiliados.



“Esa cartera no la podemos aceptar", aseguró Barreto y agregó que la gobernación no subsidiará con recursos propios las deudas que dejaron las EPS privadas.



IBAGUÉ