‘No necesitamos empoderarnos, sino tener el poder y tomar decisiones’

Embajadora, permítame insistirle en este tema de violencias sexuales, porque sí existe una mayor tendencia en las mujeres y niñas indígenas con respecto al promedio nacional. Y muchos de los abusos son llevados a cabo por miembros de las mismas comunidades. Además, ya que habla del acceso a la justicia, existe una jurisdicción especial bajo la que se ampara la población étnica, entonces, ¿cómo proteger a las mujeres sin violar la independencia y autonomía de los pueblos?



La Constitución reconoce unos derechos que no han tenido un desarrollo legal y es allí donde hay un vacío enorme de las políticas para los pueblos indígenas en el país. No se trata de empoderar a las mujeres, sino darles el poder para que podamos actuar de acuerdo con nuestras culturas, y en Colombia no existe todavía el fortalecimiento real que deberían tener las autoridades indígenas. Es decir, no existen los mecanismos apropiados para las autoridades en la toma de decisiones. Esto no es solamente una retórica, sino una práctica real en la que el fortalecimiento de las autoridades indígenas no es suficiente. Y frente a esto debemos considerar la importancia que tienen las violencias sexuales, porque no son solo un problema de mujeres, sino de los hombres, la masculinidad y sus comportamientos, por lo que las mujeres necesitamos poder para decidir tomar las riendas de la solución de estos problemas y poder avanzar en una línea de acuerdo con lo que pensamos como género. Al país le hace falta fortalecer las zonas rurales y las autoridades indígenas.​