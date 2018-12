Leonidas Gómez deja el Senado para aspirar a Gobernación de Santander

El ahora exsenador del Polo Democrático Alternativo, Pedro Leonidas Gómez Gómez, elegido el pasado 11 de marzo como congresista, renunció a su curul para aspirar en la contienda electoral regional del 2019 a la Gobernación de Santander. Su renuncia fue presentada en el inicio de las sesiones extraordinarias convocadas por el gobierno en este fin de año.

Gómez Gómez fue elegido senador con 84.821 votos, la segunda mayor del Polo en el país, y estuvo en el cargo durante cinco meses. En el 2015 aspiró a la Gobernación y obtuvo 231.254 votos, la segunda mayor votación que lo catalogó como una sorpresa, porque este empresario del turismo no se había postulado a ningún cargo de elección popular y en aquel entonces venció a contrincantes avalados por la casa Aguilar, que también buscarán el primer cargo de Santander con Mauricio Aguilar el próximo año.

“Renuncio al Senado para irme a hacer campaña por la Gobernación de Santander, porque le hace falta liderazgo. Santander es un departamento con un potencial gigantesco que no podemos desaprovechar, de manera que tomé la decisión de un día para otro para no inhabilitarme”, señaló Gómez.



En cuanto a la reacción que podría generar en sus electores la decisión, Gómez Gómez manifestó que fueron ellos mismos los que lo impulsaron a renunciar.



Sin embargo, señaló que es consciente que el dejar el Senado le pasará factura. “Ellos mismos fueron los que me empezaron a organizar un plebiscito para que me fuera a la Gobernación, y en Santander no hay una persona que me encuentre y me diga que votó por mí al Senado pero que me querían en la Gobernación, entonces estoy seguro de que mis electores lo van a entender”.

Durante el tiempo que ejerció como senador, Gómez Gómez no alcanzó a presentar proyectos de ley, pero explicó que tuvo acercamientos con los viceministros de Turismo y Cultura, con quienes había concertado algunas iniciativas que iba a presentar a comienzos del 2019.



Leonidas Gómez Gómez es un empresario santandereano que ha dedicado su vida al negocio del turismo. En el sector conocido como Mesa de Los Santos lideró la creación del ‘Mercadillo Campesino’ y allí mismo consolidó el Club Náutico y Hotel Acuarela, que se han convertido en referente turístico para el país.

Queremos que el departamento no se lo sigan repartiendo entre dos familias, sino que le demos la oportunidad a aquellos que quieren servir. Los que trabajen conmigo lo harán con la condición de que tienen que ser sanos, cero corrupción, e invito a quienes quieran servir a que se sumen”, concluyó.



BUCARAMANGA