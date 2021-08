Le piden a gerente de hospital de Calarcá que renuncie

El gerente del hospital La Misericordia de Calarcá, Bernardo Gutiérrez Montoya, debería dar un paso al costado, renunciar y permitir que la crisis de ese centro de asistencia médica empiece a mejorar.

Esa fue la solicitud que hizo el gobernador Roberto Jairo Jaramillo en una entrevista concedida al canal regional Telecafé, la cual se transmitió este fin de semana.



“El inicio de la solución es que este señor renuncie. Es que las malas decisiones que se han tomado por parte del gerente son las que tienen quebrado al hospital”, dijo Jaramillo.



Y luego añadió: “Toda apunta a que este señor está haciendo mal las cosas. El informe de control interno del hospital, el de la auditoria, los empleados, el sindicato y los contratos de prestación de servicios. Lo tienen como un fortín político”.



La situación en el Hospital La Misericordia está en cuidados intensivos. La radiografía del centro médico es la siguiente: en los primeros 5 meses del año se ha ejecutado la totalidad del presupuesto y su déficit asciende hoy a más de 10 mil millones de pesos, según datos oficiales.



La crisis propició el despido de más de 80 empleados: médicos, enfermeras y personal administrativo. Sobre el particular, el Gobernador aseguró que “muchos de ellos se fueron. No hay cómo pagarles, no hay un peso, no hay nada, no hay medicamentos…”.



La administración departamental solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Salud.



“El gerente no le da la cara a nadie. Dice que está incapacitado, que está enfermo, que no puede ir a trabajar. ¡Mil disculpas! No hace nada. Él debería ponerse la mano en el corazón y renunciar”, dijo el mandatario.



Sobre el posible retiro del gerente del hospital de Calarcá a través de una acción ejecutiva de la gobernación, Jaramillo aseguró que este proceso podría tomar un tiempo de 6 meses a un año, lo que podría ahondar la crisis del centro de asistencia.



El Gobernador también habló de la entrega total del túnel de La Línea y estimó que los 31 viaductos y 31 túneles estarán listos entre septiembre y diciembre y el resto de la obra, entre Cajamarca e Ibagué, en enero del 2022.



