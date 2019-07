‘Le pedimos al Eln una prueba de vida de Diana’: esposo

Diana Toro cumplirá este sábado diez meses en manos del Eln. La secuestró la banda ‘los Hechiceros’, el 27 de septiembre del 2018 en Amagá, Antioquia, cuando abría la puerta del garaje de su casa. La transportaron después en su propia camioneta hasta El Carmen de Atrato. La citada guerrilla les había encargado un secuestro, y terminaron plagiando a Diana. Días más tarde, la Chevrolet Tracker apareció en las aguas del Atrato.

Casada y madre de tres niños menores de edad, regentaba una pequeña carnicería en la plaza del pueblo, a la que dedicaba largas jornadas cada día. Es una mujer trabajadora, tranquila, amante de su familia.



Entrevisté en Medellín a Juan Carlos, su esposo, que quiere hacer un llamado a los guerrilleros que la tienen en su poder.



Mensaje que resulta similar al que desearía enviar la familia de Freddy Alendy Rangel, desesperada porque este 24 de julio sufre un triste aniversario. Hace un año que el Eln lo secuestró en San Miguel, Chocó. No tienen noticias suyas, ni avanzan las negociaciones para lograr un rescate.

Juan Carlos, ¿qué han sabido de Diana?

​

En noviembre mandaron un escrito de ella; reconocimos la letra, y lo que ella decía era verídico. Hablaba de la historia de un primo, que el papá murió por una bomba de (Pablo) Escobar hace tiempo. Uno de los inocentes muertos. Escogió el tema para mostrar que era ella y lo escribió en una hoja de cuaderno. Era su letra.



¿Y nunca más?



No. Nunca más.



¿Solo llaman para pedir plata?



Así es. No envían otra prueba de supervivencia y piden unas cantidades abismales que nosotros no tenemos. Si uno la tuviera, la daría inmediatamente. Pero si no la tiene, ¿cómo la va a dar? Los que la cogieron fue por equivocación, no tendría que estar allá. Se hubieran dado cuenta de quiénes somos nosotros. Tuvimos que vender la carnicería. A ella le gustaba mucho, sabía de eso y trabajaba con amor.



¿No han permitido que vaya usted a hablar cara a cara con ellos?



No permiten nada de eso, y sería imprudente ir a allá. En un principio pensé ir y canjearme por ella, pero como está la situación, no lo haría.



¿Cómo han sido estos diez meses?



Todos se queda en 'stand by', el negocio abandonado porque tengo que estar pendiente de mis hijos, es lo primordial. Llevándolos, trayéndolos, vistiéndolos, bañándolos, haciendo de todo. Ellos siempre preguntan por ella, piensan que la mamá va a volver, que es lo que estamos esperando. Lo que dicen es: “Si mi mamá vuelve, vamos a pasear” a tal parte, a la otra.



¿Qué les dice usted?



Yo les he hablado con la verdad. Les he explicado qué es, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Y cuando cogieron a los maleantes que la secuestraron, les expliqué que ellos la entregaron a una gente que la tiene en el monte. Están afectados, sobre todo el menor, anda un poco más retraído, más disperso, por eso lo llevo al psicólogo. Ellos rezan a mi Diosito y le piden en las oraciones que nos devuelvan a la mamá. Pero la cosa está complicada.



Parece ser que la mantienen cautiva por la zona de El Carmen de Atrato...



Hay muchas especulaciones, uno no sabe. En este momento, lo que uno necesita es una prueba de supervivencia, es lo más importante. Es rogar que la manden.



¿Los comandantes se identifican como Eln?



Sí, dicen que hay que pagar por la retención, no dicen secuestro; que hay que pagar para devolverla. Uno hace las cosas hasta donde puede; si no tiene más para dar, ¿qué se puede hacer?

¿Qué dice el Gobierno?

​

Están en la actitud de que no pueden ceder. La responsabilidad es del Eln, que son quienes la tienen. Y de ‘los Hechiceros’, la banda que la secuestró en la puerta de la casa. Los detuvieron a todos, son siete. En realidad iban por otra señora de La Pintada que se les escabulló, cogieron a otra persona que también se les voló, y Diana fue la tercera opción, la plagiaron por no quedar mal con el Eln. En la audiencia a la que asistí, también declararon que ellos la entregaron en un punto estratégico a unos indígenas para que se la llevaran a un comandante.



¿No explicaron cómo pasaron los controles?



Dos controles de la Policía y uno del Ejército. La verdad es que no conozco cómo hicieron. Lo que dijeron es que se les varó el carro por gasolina, lo botaron al río y no pensaron que las aguas lo sacarían. Unos están presos en la cárcel de máxima de seguridad de Itagüí. En la audiencia, unos se acogieron a los cargos y uno va a juicio. A tres los condenaron a 31 años y medio y a un cuarto, a 32. Apelamos la fiscalía y yo. Cogieron a una mujer indefensa y dejaron a tres niños solos.



¿La Iglesia le está ayudando?



He visitado a dos obispos para pedir mediación, y dijeron que harían lo que esté dentro de sus posibilidades. Pero la situación es complicada.



¿Y el Gaula?



Ellos a uno no le dicen nunca nada. Estarán haciendo su trabajo, a uno no le cuentan cómo va.



¿Han pedido dinero por la prueba de vida?



No.



¿Por qué la niegan?



Que está muy difícil hacerla llegar. Pero les ruego que se apiaden, hay una familia esperando, tres hijos, unos papás, hermanos que quieren saber de ella.

SALUD HERNÁNDEZ-MORA

​Especial para EL TIEMPO - Medellín