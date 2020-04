Lavamanos artesanales contra el covid-19 funcionan en Yaguará, Huila

Sin que saliera un peso de sus arcas, el municipio de Yaguará (Huila), puso en funcionamiento una novedosa idea que busca frenar la propagación del covid-19 en un departamento que ya registra 62 casos y 3 personas fallecidas.



Se trata de lavamanos ecológicos y artesanales que fueron instalados en las entidades crediticias, Alcaldía, supermercados, tiendas, parques, hospital, así como en las esquinas y puntos más concurridos de esta población de 8.000 habitantes en su zona urbana, donde todos coinciden en afirmar que: "Yo me lavo las manos, para que el virus no me pueda atacar".

El alcalde de Yaguará, Juan Carlos Cassallas, afirmó que ya funcionan 10 lavamanos en los puntos más concurridos, y esta semana el municipio tendrá listos unos 20 más.



"Para acatar las recomendaciones del Ministerio de Salud nos dimos a la tarea de implementar estos lavamanos artesanales construidos a partir de un galón con capacidad para 20 litros, al que se le hace un corte especial para darle forma", afirmó el mandatario y agregó que, el invento, no tiene costos pues los galones los aporta la comunidad, mientras que la fabricación queda en manos de empleados de la Alcaldía y la Empresa de Servicios Públicos.



Son prácticos contra el contagio porque la llave del agua se abre con el pie derecho y el recipiente del jabón se activa con el codo.



"Cada lavamanos tiene sifón, tubo, manguera y un manejo adecuado de las aguas residuales para que no haya contaminación ni malos olores", aseguró Yeferson Rojas, quien jalona la idea junto a Javier García y Óscar Trujillo.

Los habitantes de Yaguará también se asean sus manos en puntos estratégicos de la salida de este municipio hacia Neiva e Íquira donde, además, funcionan cabinas de desinfección vigiladas por las autoridades.



Hombres y mujeres los usan a diario pues lo ven como un utensilio de mucha ayuda y servicio en estos tiempos de contagio.



"Son eficientes para combatir el Coronavirus, y la idea es cuidarlos para que funcionen durante largos años", dijo la ama de casa Alexandra García y agregó que "aquí todos estamos encerrados, acatando los decretos del gobierno".



La idea ha tenido tanta aceptación que los dueños de tiendas y supermercados suministran elementos de uso como el jabón y toallas de secado.



