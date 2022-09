Gracias a un proyecto sobre fabricación y caracterización de celdas solares en una barrio irregular de Armenia, la joven Laura Fernanda Cabrera Zamora fue seleccionada entre 16.000 mujeres para hacer parte del equipo de expertos que construirá el primer satélite ambiental de Latinoamérica.



La joven de 22 años y estudiante del programa de Física de la Universidad del Quindío estará junto a cuatro colombianas más realizando una pasantía con la Agencia Espacial de Brasil.



Laura Fernanda Cabrera le contó a EL TIEMPO que hace unos meses participó en una convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en la cual estaban buscando a cinco colombianas para participar en esta iniciativa.



Y apenas hace unas semanas, la directora de la Agencia Espacial Colombiana le realizó una entrevista y posteriormente fue notificada que fue elegida para hacer parte de la iniciativa internacional.



“Este proyecto de fabricación de celdas solares fue con el fin de ayudar a mi territorio. Estuve observando unas invasiones que quedan cerca de mi barrio, en Armenia, y me preguntaba cómo esas casas podían tener energía y pensé en un panel solar comunitario. Pensaba en cómo era el acceso a la educación virtual durante la pandemia para estos niños y si les daban computadores cómo cargaban las baterías”, relató la joven.



Tras su paso por Brasil, Cabrera regresará al país a trabajar en la Agencia Espacial Colombiana.



“Ahora entiendo que no debemos ser incrédulos con nuestras capacidades. Nunca pensé en que podría ganarme esta convocatoria por no confiar en lo que puedo hacer. Definitivamente, sin importar la falta de recursos, todos podemos llegar a hacer algo grande si tenemos la suficiente disciplina, hacemos los esfuerzos que se requieren y la dedicación indicada”, comentó Laura Cabrera.



La joven científica también señaló que su director de trabajo de grado en la Universidad del Quindío, el profesor Walter Herrera Martínez, la motivó a enfocarse en las celdas solares para su carrera.