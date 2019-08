Joven promesa en diseño de calzado internacional es de Sincelejo

Con 23 años, la estudiante sincelejana de séptimo semestre de diseño de modas de la Universidad Autónoma del Caribe, Laura Cepeda Perdomo, se perfila como una de las más prometedoras diseñadoras de talla nacional e internacional, en la industria de la moda en calzado.

Sus primeras ideas de diseño surgieron a sus 14 años, luego de que notara que lo suyo no eran las matemáticas, ni la geografía, sino la capacidad que ya tenía de servir de orientadora a sus compañeras en torno a cómo debían organizar el vestido, sus accesorios y zapatos.



“Era coleccionista, desde los 10 años, de revistas de modas, que me regalaba mi tía. Mi mamá también fue pieza clave en el desarrollo de mi talento, pues ella es muy curiosa con la elaboración de accesorios. En principio, la orientación profesional que escogí fue la de ser arquitecta, pero la dejé de lado, luego de que muchas personas se acercaran a convencerme de que yo era talentosa en el diseño”, relató.



Cuenta que se inclinó por el camino del diseño de calzado porque es un campo que a su juicio no se ha explorado y tras darse cuenta que en las vitrinas nacionales se exponían modelos básicos, sin propuestas originales y con poco impacto visual.



Asegura que al diseñar sus creaciones las elabora teniendo en cuenta su gusto personal, pero hace modificaciones a pedido de sus clientes, procurando no perder la esencia de su marca L. Cepeda.



“Mi primera venta oficial la hice caminando por las calles de Cartagena, donde estaba de vacaciones. Una turista extrajera se me acercó y me dijo que me comparaba por 100 dólares las sandalias naranja, que llevaba puestas”, agregó .

Se inclinó por el diseño de calzado y los frutos ya se ven. Asegura que en este campo hay mucho por hacer. Foto: Cortesía: Laura Cepeda

Radicada desde hace seis años en Barranquilla, asegura que hace su aporte al planeta con la no utilización de cuero en sus creaciones, pues trabajar con este material va en contra vía a sus principios.



Hoy L. Cepeda es reconocida y hace presencia en más de 10 países de América y Asia, donde recientemente participó en la revista Vogue China.



Ahora va tras la conquista del mercado europeo, donde hará presencia en la feria de exportadores colombianos, apoyada por Procolombia, denominada Latin People, que se llevará a cabo en Madrid (España) del 16 al 19 de octubre.

En 2017, sus diseños en caña flecha hicieron parte del desfile inaugural del Panamá Fashion Week y en el 2018 sus creaciones acompañaron el desfile de la colección A modo mío, marca colombiana, en el New York Fashion Week, uno de los eventos más influyentes e importantes del mundo, al que asistieron 2.500 invitados.



“Llegar a la gran manzana fue un sueño hecho realidad. Allí pude hacer una pasarela que fue todo un éxito”, precisó.



También se destacó con sus innovaciones en el Santa Paloma Latam, donde se llevó a cabo el primer encuentro de diseñadores nacionales e internacionales organizado por la firma que tiene sede en Punta Cana. Estuvo, además, en Santo Domingo, ciudad también ubicada en República Dominicana, en la inauguración de la nueva tienda de diseño Santa Paloma.



“Me ha sucedido en varias ocasiones, que hablo por teléfono con la gente y me tratan de señora Laura. Y al cumplir mis citas con proveedores u otra diseñadoras se sorprenden al verme llegar, porque no esperan a alguien tan joven como yo”, contó la sucreña.

Con su marca L. Cepeda conquista America y Asia. Su meta es seguir creciendo en el ambiente de la moda de calzado. Foto: Cortesía: Laura Cepeda

Laura Cepeda, que en sus inicios diseñaba vestidos de baño, prendas de vestir y accesorios, orientó su talento de manera marcada con sus creaciones de zapatos, que la tienen hoy haciendo carrera en el mercado nacional e internacional; sin embargo, también les vende a sus amigas y a una exclusiva clientela en Sincelejo.



El derroche de talento de esta sincelejana se lo imprime en los colores, luz y ramas que se aprecian en sus creaciones.



“Mis diseños llevan mi ADN. Incluyen aspectos de la naturaleza y detalles con artesanías en caña flecha, que llaman mucho la atención. Mi casa es una versión de mis zapatos”, puntualizó Cepeda.



‘Laury’, como es llamada por cariño, asegura que el éxito de sus creaciones está en darles originalidad y el toque casual y elegante, que les permite a sus clientas lucirlos con seguridad.

Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo.