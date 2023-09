La influenciadora y empresaria Laura Camargo denunció en sus redes sociales la forma cómo fue blanco de un depravado sexual en una playa de Marbella en Cartagena.



"Pensé voy a estar tranquila, estaba meditando tranquila en la playa, eran casi las 7 am, cuando de la nada se me acerca un señor, habitante de calle. No le paro bolas y sigo con mis audífonos. Si no es por una señora y mi mamá que me sacuden, no me doy cuenta de que el señor se estaba masturbando a muy pocos metros", dice Camargo.



"No había un solo policía en la playa, nos fuimos rápido con mi mamá. La señora dijo que a ella la habían violando en esa playa de Marbella, agrega, uno como mujer cree que va a una playa y esta segura, pero hay violadores", añade la joven.



Las playas de Marbella no son además recomendadas para bañistas por su peligrosidad. Bajo sus aguas se forman corrientes debido a los espolones que le hacen pasar sustos a los bañistas. No obstante en esa zona hay salvavidas, y la comunidad pide el montaje de un CAI.

