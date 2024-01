Las 'venas abiertas' o economías ilegales que preocupan al gobernador de Nariño

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, calificó como “venas abiertas” a las cuatro las economías ilegales identificadas en el departamento, sobre las cuales dijo que muchas veces tienen la complacencia de la “corrupción institucional”.



El mandatario seccional intervino en el diálogo que el presidente Gustavo Petro sostuvo con líderes del pueblo indígena Awá en el municipio de Tumaco y planteó un panorama crítico en lo que respecta con las economías ilícitas que golpean y desangran al territorio.



(Lea: Presidente Petro: 'Nos van a suspender ministros, eso ya lo vivimos en Bogotá').

A la economía ilegal de la coca que desde hace varias décadas se asentó en la región con nefastas consecuencias, ahora se suman las de la madera, el oro y la del contrabando en la frontera con Ecuador, de las tres últimas poco habían hablado las autoridades.



“Las economías asociadas a la coca, la economía ilegal de la madera, la economía ilegal del oro y la economía ilegal de la frontera que están atravesadas muchas de ellas a veces por la corrupción institucional”, denunció el funcionario.



Pero de manera particular se refirió a la economía ilegal del metal precioso, de la que dijo “sin duda las venas abiertas de Nariño están en el oro”.



Puso de presente que los recursos derivados de la explotación y comercialización irracional del oro en Nariño, hacen tránsito hacia otros departamentos de Colombia sin control alguno.

Luis Alfonso Escobar y Gustavo Petro. Foto: Gobernación de Nariño.

La región está produciendo actualmente cerca de 1.5 toneladas de oro mensuales, siendo los mayores productores los municipios de Barbacoas, Magüi Payán, Roberto Payán, Los Andes y Cumbitara.



“Todo ese oro transita hacia otros departamentos, en el año 2022 se exportaron 36 toneladas de oro desde Antioquia, y solo de Nariño fueron 325 kilos”, dijo y agregó que “estoy convencido que más de 15 toneladas son de este departamento”.



Enseguida admitió que “hoy los grupos armados no pelean contra el Estado, no pelean contra el Ejército, pelean entre ellos mismos por posicionarse en el escenario de la guerra, entre La Llanada y Sotomayor pelean por el oro y el manganeso”.



“Aquí el oro se ha convertido en botín de guerra con el costo social y ambiental de este territorio, pero ya hemos dicho basta ya”, enfatizó.



Por lo anterior reveló que con los Ministerios de Mina y Medio Ambiente se viene planteando la posibilidad de crear en Nariño un distrito agro-minero y agro-ambiental para la paz.



“Ese debe ser el camino, no hablarle más a los pequeños mineros y a los mineros artesanales de la criminalización, cuando toda la vida esas tierras del río Telembí o del río Iscuandé han nutrido de mucho oro”, conceptuó.

La economía ilegal de la coca “se desplomó”

Diálogo con líderes del pueblo indígena Awá en el municipio de Tumaco. Foto: Gobernación de Nariño

De otra parte, Nariño en la actualidad tiene 66.000 hectáreas sembradas con coca, por lo que esta economía ilegal, sobre todo, se ha acentuado en el Litoral Pacífico.



“Necesitamos hacer el transito no de la coca por otra marca, sino de la economía de la coca a la economía legal”, afirmó y después agregó que la coca en la economía de Nariño representa casi 3.5 billones de pesos.



“Pero esa economía se desplomó, hoy en Pasto, Tumaco, Ricaurte está el índice de pisos (apartamentos) desocupados más alto del país”, sostuvo Escobar.



Y frente a esas economías ilegales a las que calificó como las “venas abiertas” en Nariño, el gobernador planteó como solución “transformar los territorios sin necesidad de que sea obligatorio el diálogo con los actores armados”.



Propuso que es urgente en el territorio transformar esas economías ilegales por legales para la búsqueda de la paz en Nariño, mediante la territorialización del presupuesto nacional, “porque los territorios que tienen menos capacidad técnica seguramente en el escenario de las convocatorias se quedan”.



Finalmente insistió ante el jefe del Estado sobre la necesidad de impulsar con el Gobierno Nacional un pacto territorial para la transformación por la vida y la paz de Nariño, a través de un Conpes estratégico en el que se incluyan los principales proyectos que demanda la región para su desarrollo social y económico a un corto, mediano y largo plazo.

MAURICIO DE LA ROSA

Pasto