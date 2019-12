Así se se prepara el Eje Cafetero para recibir el 2020

Desfiles, años viejos, gastronomía típica de la región, agüeros, eventos especiales y visitas a lugares tradicionales hacen parte de los eventos para despedir el 2019 en Risaralda, Caldas y Quindío.

Como es costumbre en Manizales, en este día se desarrollará, en la comuna Palogrande, el desfile de años viejos, un espacio en el que más de 600 vehículos, entre carros y motos, acompañan a los más de 20 años viejos que realizan en la zona cada año.



Desde hace 40 años, en cada diciembre, Oscar Gonzalo Ospina, mejor conocido como ‘Cebo’, hace su muñeco representando a un personaje nacional o internacional que haya sido relevante durante el año. En esta ocasión el elegido fue Jesús Santrich, el exguerrillero de las Farc que pasó de ser un Representante a la Cámara a ser buscado por las autoridades tras escapar con rumbo desconocido.

“Ya son 40 años haciendo los muñecos más reconocidos de toda la ciudad. Esto se ha convertido en una tradición de este barrio y con la que estas fechas se vuelven mucho más alegres”, comentó Ospina, reconocido carnicero del sector.



Su muñeco, que supera el metro con cincuenta de altura, está ubicado sobre una de las principales vías del barrio Fátima y en torno a él no solo hay toda una tradición de Ospina y su amigo, Alberto Soto, sino que reúne otras actividades sociales.



“Con niños de sectores muy pobres de la comuna hacemos la novena, les damos un detalle y así no solo disfrutan del muñeco sino que comparten y se unen”, apuntó Ospina.



Ya en tres ocasiones, Ospina se ha ganado el premio al mejor año viejo que se entrega en un popular desfile realizado por toda la ciudad, pero que este año está en duda de llevarse a cabo por algunas alteraciones del orden público dadas en los últimos años.

Para Oscar Gonzalo Ospina ‘Cebo’ (izq.) y Alberto Soto (der.), es una tradición despedir el año viejo con sus particulares creaciones. Foto: Jonh Jairo Bonilla

Sus destrezas manuales, creatividad y dinamismo lo han hecho ser merecedor del reconocimiento de los manizaleños como el creador de los mejores muñecos de año viejo de la ciudad.



El desfile en la comuna iniciará este miércoles a las 7 p. m. en el CAI de Policía del barrio Fátima y concluye sobre las 10 de la noche en el mismo lugar.



Los risaraldenses, por su parte, se preparan para esta fecha con gastronomía, reuniones familiares, agüeros y lugares para visitar.



La gastronomía predilecta para este día son los platos tradicionales como las hojuelas y empanadas, tamales, envueltos de maíz o ‘nalgas de ángel’, como también son conocidos en esta área del país, entre otros.



Julián David Buitrago, instructor e investigador de la cocina tradicional colombiana, sostuvo que son comunes “todos esos platos que a través de su aroma y sabor evocan la infancia y, sobre todo, sirven de pretexto para compartir en familia”.

Además, a pesar de que hace una semana pasó Navidad, los buñuelos y la natilla siguen siendo característicos. Así lo explicó Luis Eugenio Giraldo, instructor de panadería, pastelería y barismo en el Sena hace 33 años.



“Nosotros somos consumidores de maíz, esa es la mayor tradición en todo el Eje Cafetero, además de dulces como cocadas, arequipes y brevas”, sostuvo el instructor.



En cuanto a creencias o agüeros, no faltan las lentejas en los bolsillos, para atraer la abundancia económica; el sahumerio para decirle adiós al año viejo y esperar el nuevo con energía positiva; las espigas sobre la mesa, para que no falte la comida, entre otros.



En Pereira, un lugar recomendado para los risaraldenses y visitantes, es ‘El pesebre más grande del mundo’, que estará hasta el 6 de enero. Este es un sitio de unión familiar y resignificación del nacimiento del Niño Dios. Son 90 actores y 37 escenas las que conforman el espectáculo en 45 minutos de recorrido.



En el Quindío, coloridos, de distintos tamaños, con los rostros de los principales personajes del 2019, entre otras características, son los años viejos en varios sectores de la ciudad.



Los más grandes se pueden conseguir en 40.000 pesos en glorietas como la del Bolo Club o Tres Esquinas, al norte y sur de Armenia, respectivamente. Los más preguntados son los muñecos del presidente Iván Duque, Gustavo Petro, Álvaro Uribe, entre otros. Así lo contó Hernán Correa, uno de los vendedores.



“Tenemos muñecos grandes fabricados con ropa vieja, paja y otras cosas que lo hacen quemar rápidamente”, dijo el hombre, que vive del rebusque por estos días en la ciudad.



También hay otras alternativas, como la de las hermanas Angélica María Galvis y Lina Galvis, quienes tienen su empresa Años Viejos ‘El Galgo’. Allí ofrecen pequeños años viejos que vienen incluidos en kits artesanales, empacados en cajas de material reciclado.



Estos muñecos están rellenos de algodón poliéster y de cabezas de fósforo, lo que ayuda a mejorar su quema, además vienen sobre pasto seco, acompañados de los agüeros tradicionales de estas fechas como los calzones amarillos, las lentejas, el billete, la vela de incienso y un frasco con esencia de sándalo (para la buena suerte), mezclado con alcohol para rociarle al muñeco y luego quemarlo.



“Ya se había perdido la tradición del año viejo grande, lleno de pólvora, pero estos son muy bonitos porque se puede compartir en familia y con los niños, ya no vamos a tener más quemados”, contó Angélica.



Los principales hoteles y restaurantes también se alistan para su cena y festividades de San Silvestre para las familias que prefieren pasar el Año Nuevo con todas las comodidades.

REDACCIÓN EJE CAFETERO