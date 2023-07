Autoridades detectaron siete fincas dedicadas al cultivo y comercialización de banano que operaban con energía instalada de manera ilegal, en predios ubicados en la Zona Bananera.



Los operativos fueron llevados a vaco en municipios como Aracataca, Riofrío y en el corregimiento de Sevillano, en Ciénaga. Estos predios tenían transformadores que fueron instalados sin autorización de la compañía.



Varios de estas fincas no aparecían registrados en el sistema comercial, no solo evadiendo el pago de la energía también el impuesto de alumbrado público y la contribución.



De acuerdo con los estimativos de los técnicos, las pérdidas son del orden de los 75.000 KWh/mes, es decir, 84 millones de pesos mensuales.



Para el caso de Aracataca, Air-e indicó que se detectó que la finca Omayra tenía el servicio directo.



La finca bananera Por La Mar tenía un transformador ilegal de 75 kVA y no aparecía registrada en el sistema comercial de la compañía. Asimismo, la finca bananera Las Margaritas tampoco estaba registrada en el sistema comercial de la compañía y tenía un transformador ilegal de 45 kVA.



Hasta el momento, hay 183 personas capturadas, 26 imputados y 9 allanamientos de cargos. Foto: Cortesía Comunicaciones Air-e

Por otra parte, en Riofrío se encontró la finca bananera Santa Helena con un transformador ilegal de 45 kVA; y la finca bananera La Ilusión con un transformador ilegal de 45 kVA.



En Sevillano, entre tanto, se encontró la finca Bello Jardín con un transformador ilegal de 75 kVA y sin facturación; y la finca El Molino con un transformador ilegal de 75 kVA sin facturación.



“Esta problemática no solo afecta a la empresa sino a la calidad del servicio, ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas y afecta a los electrodomésticos. Lamentablemente roban energía estas fincas que derivan sus ingresos del cultivo de banano, que es un producto de exportación”, indicó el gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, Fermín de la Hoz.

Penas de hasta seis años y una multa hasta de 150 salarios mínimos

Frente a la conducta de los clientes, las mismas están tipificadas en el delito de defraudación de fluidos consagrado en el Código Penal, el cual tiene una pena máxima de seis años y una multa hasta de 150 salarios mínimos.



La empresa aseguró que ante este panorama, son fundamentales las denuncias que están siendo realizadas por los usuarios "que responsablemente pagan el consumo del servicio de energía, las cuales han ayudado a actuar de manera contundente en contra de los delincuentes que, en perjuicio del resto de usuarios, siguen intentando cometer este delito. A través de los operativos realizados diariamente se ha logrado una mejora considerable en la disminución de las pérdidas de la región en los últimos meses", señaló la compañía.



A la fecha, Air-e lidera con la Fiscalía cerca de 440 investigaciones penales por hurto y defraudación de fluidos, de las cuales se destacan tres casos de concierto para delinquir, puesto que las autoridades han podido establecer la existencia de una empresa criminal para cometer sistemáticamente este tipo y las personas que la integran.



En desarrollo de estos procesos hay 183 personas capturadas, 26 imputados y 9 allanamientos de cargos, lo que significa que en poco tiempo se tendrá ese mismo número de sentencias condenatorias, que revelarán en detalle los hechos, las personas y los inmuebles involucrados.