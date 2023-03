En la Asamblea de Gobernadores que se celebró los días 6 y 7 de febrero se les hizo un reconocimiento a los dos departamentos territorialmente más pequeños del país, el Quindío y San Andrés. Estos asumieron los cargos de presidencia y vicepresidencia, respectivamente. Pero, además de los actos protocolarios, este encuentro dejó al descubierto la necesidad que claman los gobiernos territoriales de tener un interlocutor activo, además del actual Alto Consejero para las Regiones. Esta interlocución garantiza el enlace con el poder ejecutivo de los departamentos y, por lo mismo, dinamiza de manera eficaz la toma de decisiones.

Sumadas a las problemáticas persistentes, la Asamblea abordó algunos asuntos referidos a los recursos del FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales), a la infraestructura, la Comisión de Paz y la ola invernal. Pero, en diálogo con el Presidente Gustavo Petro emergieron otros aspectos que generan alertas, siendo nuevos riesgos que se añaden a los ya existentes y que definen una agenda urgente. La urgencia va de la mano de dos factores; por una parte, la muy segura aprobación del Plan de Desarrollo: “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y la puesta en marcha de los procesos de “Paz Total”; ambos establecen la capacidad de materializar las políticas del Ejecutivo y el éxito de sus propuestas, las cuales van entrelazadas con temas como la transición energética, la potencialización del turismo y, la reforma a la salud.



Dadas estas realidades que el gobierno nacional se ha propuesto construir, en las regiones hay nuevas preocupaciones. Estas están relacionadas con las capacidades técnicas y de infraestructura. La viabilidad financiera en el ámbito regional para los departamentos es también un desafío que traza la reforma a la salud. Se suman el escenario de la reforma laboral y la finalización de contratos de prestación de servicios que comportan el grueso de la actividad misma de la gestión gubernamental departamental; las implicaciones que tienen para la seguridad alimentaria, el bloqueo persistente en Nariño, el incremento del contrabando en la zona de frontera y, el recrudecimiento de las violencias regionales en relación con el control del territorio con el consecuente reclutamiento de menores. Y no por esto me estaría permitido dejar de lado la crítica situación de la isla de San Andrés desatada por la reducción del flujo de turistas debido a las tarifas aéreas, situación que puede dejar en quiebra el sector turístico isleño. Hay que señalar que los ingresos de la isla vienen decreciendo desde el periodo de la pandemia en al menos un 30 %, hay además una reducción del gasto operativo en inversión social del 40 %.



En el marco de semejante panorama, hay que considerar, también, el decrecimiento del consumo de los hogares en 1,5 % con referencia a la inflación acumulada a enero de este año, que llegó al 13 %, sin dejar de hacer hincapié en que los alimentos han tenido un incremento en el índice de precios al consumidor de 27 %, impuesto que la tradición técnica refiere directamente a los más pobres.



El paro armado en Nariño y los episodios en el municipio de Policarpa, así como en Balboa, Cauca, el secuestro de fiscales en Tarazá, Antioquia, el paro armado en Nariño y la penetración de actores armados del ELN y el Clan del Golfo en las escuelas de Segovia y Vegachí en el mismo departamento, dejan claro que el conflicto no puede seguir siendo visto y gestionado desde el autismo de un centralismo que reconoce una sola imagen de Colombia desde Bogotá.



Las agendas de las elecciones de octubre de este año no pueden seguir ajustándose a las capacidades de negociación bajo la mesa de sectores políticos regionales con el gobierno nacional, esto, porque los costos de transacción de una democracia de clientelismo burocrático son altísimos para las regiones y las comunidades minoritarias que son actores determinantes en los departamentos. De igual modo, es claro que la agenda de los departamentos debe asumir el reto de la solidaridad regional, de suerte que la reflexión de los departamentos, e incluso Bogotá, debe tener en cuenta cómo su gestión este año fortalece al conjunto de la región, más allá de una sumatoria del crecimiento de sus economías.



La planeación estratégica por regiones, sus fortalezas y capacidades, son la puerta para el alcance de un desarrollo sostenido y armónico con respecto a dos de las principales preocupaciones del actual gobierno: “cambio climático” y “economía popular”. En cuanto a la última, el departamento del Meta viene gestionando la transición del sector de explotación de hidrocarburos al del turismo, el cual, solamente en este departamento, registró una visita de 900.000 turistas con respecto a tan solo 1’000.000 de habitantes. No quiero dejar pasar este punto sin ahondar una referencia adicional como el Quindío, que tuvo ocupación hotelera de casi el 98 %. Así que en las regiones hay respuestas.



Las cifras muestran el trabajo de las regiones y sus aportes a la nación asumiendo, incluso, los costos de transacción que acarrea una muy pobre comunicación con el gobierno nacional y sus ministerios. Todas las evidencias expuestas en este artículo, ¿no están marcando la relevancia de una comunicación mejor y la capacidad activa de respuesta del actual gobierno desde los ministerios? Es urgente recordar, no solo en el papel sino en la práctica, que este año hay cambios en los gobiernos departamentales y no es responsable asumir inacción hasta esperar a que lleguen los nuevos mandatarios; esto tiene un costo de oportunidad que las regiones no pueden asumir y deja un par de interrogantes más: ¿cuántos recursos vamos a dejar de generar por ausencia de comunicación con el gobierno del Presidente Petro mientras asumen los nuevos gobernadores y alcaldes?, ¿dicho costo no se prolongará hasta los ocho primeros meses de las nuevas administraciones mientras se surte el proceso de aprendizaje y se terminan la ejecución de los planes de gobierno vigentes?



Sin duda, la preocupación se está transformando en crisis. Reitero, ¿no es momento de que el gobierno del cambio se conecte con las regiones y haga de este adjetivo calificativo una realidad de desarrollo en un año de tormenta económica? Presidente, acá estamos con un conocimiento práctico para poder contribuir con sus propuestas, solamente esperamos su llamada, para estar atentos a disponernos para servirle a Colombia que, no sobra recordar, empieza ya a no tener expectativas sino a sentir temor.



Pablo Jaramillo Arango

C. Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos