'Juez ignoró elementos importantes del expediente': abogado de víctimas

El planteamiento utilizado por el Juez Tercero del Circuito de Santa Marta para revocar la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Enrique Vives Caballero, fue cuestionado por la defensa de las familias de las seis víctimas fatales que dejó el accidente ocurrido en la doble calzada a la altura del sector de Gaira.

Rodrigo Martínez, abogado representante de la familia que perdió a dos de sus miembros en este suceso, dijo que le preocupa que el juez Jairo Villalba en su argumentación para decretar detención domiciliaria, no tuviera en cuenta elementos probatorias trascendentales que se encuentran dentro del expediente del caso.

“Por el ejemplo, el señor juez indicó que dónde ocurrió la tragedia era un sector donde no podía preverse que pasara gente. Esta apreciación es incorrecta porque el accidente ocurrió en una zona residencial, donde además del puente elevado hay tres pases peatonales legales y autorizados para el tránsito de la gente”, manifestó Martínez.



Agregó el representante de las víctimas que este tramo de la doble calzada, contrario a lo que indicó el juez, sí es una ruta habitual con un tráfico permanente y correctamente señalizada; donde no se puede movilizarse a una velocidad superior a los 30 kilómetros.

“El señor Vives no respetó los límites de velocidad y además conducía en estado de alicoramiento; todo esto influyó en que no existiera manera de evitar la tragedia”, sostuvo el abogado.



Adicionalmente a Rodrigo Martínez le llamó la atención que el juez precisara que aunque había culpa de Enrique Vives, lo ocurrido no justificaba un dolo eventual.



“Afortunadamente la Fiscalía mantiene la posición en los delitos imputados, y de nuestra parte esperamos que no haya ninguna modificación durante el juicio”, agregó el jurista.

Familias insatisfechas con decisión del juez

Por su parte, Jaír Romero padre de los jóvenes Eleonir y Maria Camila, dos de los seis muertos del accidente ocurrido el 13 de septiembre, aseguró que la decisión adoptada en la audiencia le deja una sensación amarga.



“Veo las cosas muy mal, una injusticia muy grande”, manifestó Jaír, quien considera que se está beneficiando al empresario por su condición social y económica.



“Si mi hijo hubiese arrollado a seis vives, estaría en la cárcel. Esto demuestra una vez más que la justicia sólo cobija a los ricos”, añadió.



Jaír Romero, aseguró que en estos momento su mayor temor es que la muerte de sus hijos y sus amigos en este accidente quede impune.



El abogado Álex Fernández, quien defiende los intereses de Enrique Vives indicó que se actuó en derecho, y convocó a una rueda de prensa para las horas de la tardes, con el fin de referirse al caso de forma más detallada.







Roger Urieles

Para EL TIEMPO

SANTA MARTA

