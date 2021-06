Las razones de los indígenas de la Sierra para no ser vacunados

Entre los indígenas de la Sierra Nevada siguen posiciones divididas sobre si se aplican o no la vacuna contra el covid-19.



Mientras los Wiwa incluso ya enviaron un documento a la Secretaría de la Salud Distrital rechazando oficialmente las dosis, los Kankuamos ya se preparan para participar de la primera jornada de inmunización en el macizo montañoso.



En el caso de los Koguis y Arhuacos el asunto todavía es analizado por los mamos, quienes tendrán la última palabra sobre las medidas definitivas para protegerse del virus.



El Cabildo Wiwa, Fabio Montero, dijo que la decisión de su pueblo es la de no vacunarse contra el coronavirus.



Sobre las razones de su negativa, explicó que “la vacuna no es la verdadera cura a esta enfermedad”.



“Si nosotros como seremos humanos no cambiamos la manera de comportarnos con la naturaleza y entre nosotros, el covid o cualquier otro virus va a seguir siendo una amenaza”, expresó.



Fabio Montero dijo que su comunidad cree que dentro de estas vacunas están las semillas de la enfermedad, por lo tanto “cuando un cuerpo no está infectado y se vacuna eso va a nacer ahí”.



Los Koguis por su parte, consideran que al menos en este momento, ellos no necesitan el biológico para gozar de buena salud.



“Hemos consultado con nuestros caciques y es una decisión que siguen analizando. Nosotros mientras esperamos, nos cuidamos de no contaminarnos al bajar y subir a nuestros resguardos”, agregó el cabildo Kogui, Arregoces Conchaca Zabalanta.



Sostiene, que preocuparse y pensar demasiado en el virus es atraerlo, de ahí su decisión de vivir tranquilos y solo aplicarse sus limpiezas espirituales.



Igualmente, los Arhuacos aseguran tener muchas dudas sobre el Covid-19 y la cura propuesta por la ciencia.



“Como se trató de una enfermedad catastrófica y desconocida por el pueblo y las autoridades ancestrales, ha sido un tema difícil. Por ahora pensamos que la vacuna no es la salvación, pero no hay una decisión definitiva”, comentó el Cabildo Arhuaco, Zarwawiko Torres.



Por otro lado, el Cabildo de los Kankuamos, Jaime Luis Saya Ramírez, indicó que en sus resguardos se aprobó la aplicación de los biológicos y están listos para inmunizarse.



“Ya hicimos el requerimiento para que lleguen las brigadas de salud a los pueblos que se encuentran dispuestos a aplicarse la vacuna”, detalló.



El secretario de salud distrital, Henrique Toscano, sostuvo que se adelantarán reuniones de socialización con estas comunidades para reiterarles la importancia de vincularse a las jornadas de vacunación.



Sin embargo, cualquiera que sea la decisión que adopten será respetada y atendida.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

