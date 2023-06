Un mes completa la búsqueda de los cuatro niños quienes están desaparecidos tras el accidente aéreo en la selva amazónica, entre los departamentos del Caquetá y Guaviare. En el hecho, la aeronave Cessna U206G, matrícula HK2803, se declaró en emergencia y se estrelló. Días después se confirmó el deceso de tres adultos.

La aeronave se encontró en posición vertical con evidente impacto frontal y características de alto ángulo de impacto y baja velocidad. FACEBOOK

“La aeronave se encontró en posición vertical con evidente impacto frontal y características de alto ángulo de impacto y baja velocidad. La inspección detallada de los restos indicó que, durante el arborizaje, se produjo un primer impacto contra los árboles; este golpe ocasionó la separación del motor con su cubierta y hélice de la estructura de la aeronave, a partir de la pared de fuego”, señaló el informe.

De acuerdo con la investigación, por la fuerte desaceleración y la pérdida de control en el primer impacto, se produjo la caída vertical de la aeronave que colisionó contra el terreno, disipándose la energía principalmente en el panel de instrumentos y en el borde de ataque del plano derecho.

La Aerocivil informó que el primero de mayo, en pleno vuelo, el piloto Hernando Murcia informó que tenía el motor en mínimas y que iba a buscar campo para un posible aterrizaje. A los 15 minutos, confirmó que ya tenía potencia.



Anunció que tenía autonomía para tres horas, pero seguido a eso dijo que el motor falló de nuevo: "Mayday, Mayday, Mayday, 2803, 2803, el motor me volvió a fallar…. voy a buscar un río… aquí tengo un río a la derecha…”.



El objetivo del piloto fue acuatizar, según el reporte de las autoridades. "103 millas fuera de San José… voy a acuatizar…”, dijo Murcia en su último mensaje.

¿Por dónde salieron los niños?

En el informe de Aerocivil también se informó que la sección de cabina principal no presentó reducción significativa de espacio ocupacional; sin embargo, la sección frontal sufrió la principal afectación y gran daño estructural, pues en ella ocurrió una alta disipación de energía cuando la aeronave golpeó, inicialmente contra los árboles, y luego en su impacto contra el terreno, sin el motor.



"La sección trasera, filas 2 y 3, no presentó afectación de daño o reducción de espacio ocupacional. Se confirmó que la aeronave disponía de seis (6) sillas con sus respectivos sistemas de sujeción. No se logró determinar a la luz de la inspección de los restos, si dichos sistemas de restricción eran utilizados por los ocupantes al momento del impacto", dice el informe.



Esta situación explica las razones de los decesos de los tres adultos, quienes estaban en la sección frontal, mientras que los niños estaban en la parte de atrás.

Estas huellas de una niña fueron las últimas pistas encontardas en el terreno. Foto: Suministrada

"La evidencia disponible preliminar indica que probablemente, una posible evacuación de la aeronave se realizó por la parte frontal izquierda, a través de la puerta de la posición del Piloto al mando. También hay incertidumbre sobre la ubicación en cabina del infante de 11 meses. Se presume, por el análisis de las condiciones encontradas, que, durante el impacto, pudo estar ubicado con el ocupante de la posición No. 3.", señaló el informe.

¿Aeronave tenía permisos?

Según la Aerocivil, la aeronave accidentada se encontraba aeronavegable y cumplía los requisitos técnicos para la programación y el desarrollo del vuelo. También se destacó que el 03 de enero de 2023, se efectuó reparación general del motor en un taller nacional aeronáutico autorizado por la Autoridad Aeronáutica.



Se recordó que la aeronave involucrada accidentada había tenido un accidente el 25 de julio de 2021, en la comunidad de Sonaña – Mitú, Vaupés, en el cual efectuó un arborizaje por pérdida de potencia del motor4. La aeronave fue recuperada, reparada y puesta en operación el 7 de marzo de 2023.



En tanto, el piloto Murcia contaba con sus licencias y certificados médicos vigentes a la fecha del accidente.



Ahora, las actividades se siguen centrando en la búsqueda de los cuatro hermanos desaparecidos en al selva.



La Aerocivil informó que siguen los trabajos de remoción de la planta motriz, desde el lugar del accidente, la inspección técnica de la planta motriz y hélice de la aeronave en casa fabricante, el estudio del proceso post accidente anterior de la aeronave, entre otros.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS