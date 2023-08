La pruebas forenses a los restos del cuerpo del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, de 44 años, hallados en el mar y en un botadero, y los contactos que sostuvo horas antes Daniel Sancho, el chef de 29 años, el confeso asesino, son algunas de las fichas que les faltan a los investigadores para armar completamente el rompecabezas de lo que sucedió el pasado jueves 3 de agosto en la paradisíaca isla de Koh Phangan, de Tailandia.



La policía confirmó el hallazgo de su cuerpo

Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula” FACEBOOK

Ese día, el mismo chef español, miembro de una familia de famosos actores, alertó de la desaparición de su amigo colombiano, que había viajado expresamente a verlo, pero al momento de hacer la denuncia el oficial notó rasguños y pequeños hematomas, lo que lo hizo sospechar y desencadenar la confesión que hoy tiene a los medios de Colombia y España atentos a los detalles del caso.



Para los investigadores tailandeses, es un caso casi cerrado, entre otras razones, por la colaboración de Sancho para ubicar los restos luego de que admitió que había descuartizado al médico, presuntamente, luego de que se cayera y se golpeara la cabeza en una disputa que sostuvieron.



Los investigadores tienen 84 días antes de llevar a juicio al confeso asesino. Lo que digan los peritos forenses sobre los restos encontrados es clave porque podría dar indicios de una pelea previa o una eventual presencia de drogas o medicamentos, que revelen la causa concreta de la muerte del cirujano.



“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula”, dijo Sancho a la agencia Efe en presencia de sus abogados de oficio. “Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”.



Desde Tailandia se ha dicho que los investigadores encontraron en el celular de español supuestas amenazas del colombiano, pero no es claro aún cuál era la relación de los dos hombres o cuál era la naturaleza de los negocios que tenían, pues en el cuarto de hotel donde se perpetró el crimen fueron hallados unos 80 mil euros y una cadena de oro. Y según la policía, Sancho declaró que el colombiano le habría dado unos 10 mil para un futuro negocio.



“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, dijo Sancho en la misma charla. “Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba”

Edwin Arrieta, médico.

‘Mi hermano ya no se puede defender’

Quiero que se haga justicia porque a quien le dieron muerte no fue a un animal. No creo que alguien sea capaz de coger una cucaracha para irle arrancando las paticas una a una, eso no lo hace nadie”, FACEBOOK

La noticia tiene conmocionada a la familia de Arrieta y a los habitantes de Lorica, Córdoba, donde nació.



El cirujano es hijo de Leobaldo Arrieta, un hombre que dedicó su vida al arreglo de radios y televisores y de Marcela Arteaga, una profesora ya pensionada.



Edwin, estudió con el sacrificio de su familia medicina en Barranquilla. “En ocasiones pasaban muchos trabajos para enviarle los alimentos, pero se hizo profesional de la medicina”, dijo su amigo Deibys Palomino.



Posteriormente viajó a Argentina donde se especializó en cirugía plástica, labor que ejercía desde Montería, con viajes constantes a diferentes partes del país y del extranjero, en especial a Chile, donde su reputación como profesional era reconocida.



Darling Arrieta, hermana del médico asesinado, vocera de la familia, afirma que los señalamientos de Sancho son un invento.



“Quiero que se haga justicia porque a quien le dieron muerte no fue a un animal. No creo que alguien sea capaz de coger una cucaracha para irle arrancando las paticas una a una, eso no lo hace nadie”, expresó Darling.



Familiares en Colombia explicaron a medios españoles que el dinero era para comprar equipos relacionados con su trabajo de cirujano plástico y para el negocio que pensaba abrir Arrieta en España.



“Mi hermano es la víctima y están tratando de darle un rumbo diferente a todo este horror. Él ya no se puede defender, no le puede refutar lo que está diciendo. Esta persona es fría, no se ve arrepentido y está inventando cosas. Somos muy creyentes y el único que tiene derecho a quitarnos la vida es Dios. Él tiene que pagar con cárcel lo que hizo, no con pena de muerte”, dijo.

Habla la hermana del médico asesinado en Tailandia.

¿Pena de muerte ?

La misión de las fuerzas de seguridad del país asiático es configurar, sin sombra de dudas, un caso de ‘asesinato premeditado’ y de ‘ocultamiento de pruebas’, que podría acarrear la pena de muerte si es que sus abogados no logran que le sea conmutada la pena por cadena perpetua.



Hay un antecedente: en 2017, el ciudadano español Artur Segarra fue condenado a la pena capital por asesinar al también español David Bernat en Bangkok, desmembrarlo y deshacerse de los restos en el río Chao Praya, de la capital.



El rey del país le conmutó la condena a Segarra, con lo que con los años probablemente se abrirá la puerta de una extradición.



El primero cargo, el de premeditación, está basado en que días antes se determinó, incluso a través de videos, que el español compró unos cuchillos con los que diseccionó el cuerpo, y se tienen los testimonios de quienes se los vendieron. Y el segundo, porque admitió que compró sacos de lona verdes y negros y alquiló una canoa para adentrarse en el mar para arrojar el cuerpo.



Encontrar los restos faltantes de Arrieta se ha convertido en todo un desafío porque los investigadores creen que por ser de noche y dentro del mar Sancho se desorientó y probablemente las indicaciones que ha dado no han sido acertadas, a lo que se suma el movimiento de las corrientes marinas y la eventual acción de depredadores.



El crimen habría sido ejecutado con total frialdad, porque en la noche de ese mismo día se vio a Sancho acompañado de unas mujeres que había conocido en el hotel celebrando las fiestas de la luna llena, de las más famosas en la isla.

Daniel Sancho, escoltado por la policía tailandesa en el puerto de la isla Koh Samui, en Tailandia.

El caso del verano español

En España, el crimen se ha convertido en la noticia del verano, particularmente en los medios de cotilleos (chismes), que han enviado hasta periodistas a Tailandia y Colombia, pues Daniel es hijo Rodolfo Sancho, uno de los actores más admirados de España, quien interpretó a Fernando de Aragón en la serie Isabel, y nieto de Félix Ángel Sancho otro querido actor, que murió en agosto del 2012, y protagonizó la serie de televisión Curro Jiménez, en la que encarnaba a ese mítico bandolero.



Rodolfo tenía apenas 19 años cuando su pareja, Silvia Bronchalo, tuvo a Daniel. Y aunque está hace años separado de su madre, la relación del actor con Daniel ha sido siempre cercana.



A pesar de la fama de su padre y su abuelo, Daniel no era conocido en el ámbito público, pero sí lo conocían en círculos de jóvenes en Madrid, donde salía de fiesta a menudo y lo califican de bravucón y camorrero. En una ocasión, en una pelea a la entrada de una discoteca golpeó a un chico, al que le dejó una herida en la oreja de cinco puntos.



Tenía un pequeño porcentaje en la empresa Bohéme, dedicada al servicio de comidas para eventos especiales y últimamente estaba al frente de un sitio de hamburguesas, Boogie Burgers, en un barrio chic de la capital.



En YouTube enseñaba recetas y trucos de cocina y, durante los últimos días, han rescatado de las redes videos en los que mostraba cómo se debe cortar la carne.



Su última novia fue Paula, con la que habría durado cinco años. Ella ha sido una de las pocas que ha hablado con Daniel en su lugar de retención en Tailandia. Ahora está en prisión, incomunicado y a la espera de ver a sus padres y de la decisión de si le darán la pena de muerte.

El actor Rodolfo Sancho (izq.) y su hijo Daniel (der), capturado en Tailandia.

