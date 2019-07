Habla la madre del menor que murió en un cuartel en Santander

Este martes, se conoció el relato de la madre del menor de 16 años que murió en una base militar de La Lizama, en Santander.

En una entrevista que ella le concedió al medio Noticias Telepetróleo, un canal local, dijo que antes de que fuera herido por los soldados "los militares le habían pedido una requisa pero que tenía que ser con videos y fotos, pero él les dijo que ellos no tenían derecho, que ellos le habían pegado. Entonces mi hijo se ofuscó y les dijo: qué va, qué va, ustedes siempre vienen a pegarnos y a ultrajarnos".



Y la mujer agrega en ese mismo testimonio: "Mamá póngame cuidado: yo fui a traer lo del almuerzo y los soldados salieron de la base y nos agarraron; a mí me dieron reduro. Yo voy para la casa a traer el machete y los voy a enfrentar: me matan o los mato pero que ya no nos golpeen más".



La madre luego agrega que le pidió al menor que se calmara. Sin embargo, " a los quince minutos me llaman y me dicen que lo habían matado".



Según Telepetróleo, la mujer dijo que su hijo tenía un problema de conducta y que estaba en malos pasos, pero que el proceder de los militares no fue apropiado. Además, el medio asegura que la madre les contó que el altercado con los uniformados viene desde meses atrás.



"Yo sé que mi hijo era rebelde, altanero, pero si había tantos soldados en la base cuando él ingresó, ellos pudieron inmovilizarlo. Péguenle un tiro en un pie, inmovilícenlo... había muchos soldados", relató entre lágrimas.



¿Qué dicen las autoridades?

La primera versión oficial fue entregada este martes por el fiscal general de la Nación (e), Fabio Espitia Garzón, quien habló sobre los avances en la investigación de esta muerte.



“No existió homicidio doloso; la Fiscalía constata lo que sucede con base en los dictámenes de balística, y esto nos demuestra, fundamentalmente, que existió un disparo que no iba dirigido a la persona”, enfatizó el Fiscal (e).



Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, afirmó que el cabo disparó al suelo y la bala rebotó e impactó al menor.



“Un civil traspasó los límites de una base militar, y con ocasión de haber traspasado esa base militar, un cabo que estaba al servicio de ese grupo disparó hacia el piso, no le disparó a la persona, pero en el rebote del proyectil fue herida la persona, que posteriormente falleció en el hospital de Barrancabermeja", indicó el ministro. Por este hecho hay una persona involucrada, a la cual aún no se le han imputado cargos, según lo confirmó el Fiscal (e). Y agregó que “la hipótesis nos indica que es un homicidio culposo”.



REDACCIÓN EL TIEMPO