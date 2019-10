Las obras prometidas que los alcaldes dejaron pendientes

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, ya tiene la estructuración de una de las obras claves para el futuro de la ciudad: el tren ligero de la 80.



En Bucaramanga, Rodolfo Hernández no cumplió con la construcción de vivienda.



En Barranquilla faltó recuperar en su totalidad el paseo Bolívar y Pereira no tendrá aún su "central park".

En Medellín quedaron las bases del metro ligero

La obra más ambiciosa que propuso el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es el denominado metro ligero de la 80, el cual forma parte del plan de expansión del metro.



Este medio de transporte masivo está proyectado para tener 13,5 kilómetros, y se contempla la construcción de nuevo espacio público, zonas verdes y ciclorrutas. Contará con 17 estaciones y se espera que movilice a 238.400 pasajeros.



Esta obra también incluye la construcción de siete corredores viales a lo largo de la avenida 80, una de las de mayor afluencia vehicular, que mejorarán la movilidad en la zona y serán el primer paso para la futura construcción del metro ligero.



Gutiérrez sentó las bases de este proyecto, que por su gran envergadura debe ser pensado a largo plazo. Al finalizar su administración, el mandatario dejará el inicio de la obra, empezando con la construcción de dos intercambios viales, uno de los cuales ya está en licitación y el otro, próximo a abrirla. Para ello, ya hay asegurados 185.000 millones de pesos.



(Lea también: La estrategia de Medellín para golpear las bandas criminales)

El escaso avance de la obra física se debe a que estuvo durante más de tres años en proceso de estructuración técnica, legal y financiera, luego de lo cual fue radicado en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y los ministerios de Hacienda y Transporte, para que sea declarado de importancia estratégica para la nación.



Para los expertos, estos tres años de estructuración fueron un tiempo prudencial, pues se trata de un proyecto complejo, de un valor económico alto y con impactos de todo tipo, por lo que no puede haber improvisaciones.



“Del Gobierno Nacional necesitamos que un primer aporte cercano a los 200.000 millones de pesos sea reconocido como primera cuota que pone Medellín dentro de la ley de financiación de metros, dentro del 70 por ciento de parte de la nación y 30 por ciento del municipio”, dijo Gutiérrez.



Asimismo, dijo que la financiación sería por medio de vigencias futuras del orden nacional a 10 años.



También se comprometerían vigencias futuras de Medellín durante 15 años. De esta forma, dijo Gutiérrez, se cumpliría el propósito de financiar el proyecto, que tiene un costo estimado de 3 billones de pesos.



(Además: Los pecados que le endilgan a la 'monja uribista' en Medellín)

Sistema de drenaje no avanzó en Cartagena

Cada vez que llueve, el centro histórico de Cartagena termina anegado. Foto: Yomaira Grandett / Archivo EL TIEMPO

El plan maestro de drenajes pluviales y la protección costera son los proyectos bandera de la administración que está cerrando y que no iniciaron obras en Cartagena.



El primero fue radicado en el plan de desarrollo ‘Primero la Gente’, del exalcalde Manuel Vicente Duque, quien está en prisión. Y sus sucesores en este periodo, Quinto Guerra, destituido, y los encargados Yolanda Wong, Sergio Londoño y Pedrito Pereira no lo sacaron adelante.



En todo caso, Cartagena, tanto en estratos altos como bajos, cada vez se inunda más.



La ciudad cuenta con un sistema de más de 70 canales y caños conectados entre sí, pero hoy son verdaderas cloacas o están taponados con escombros.



“El plan maestro de drenajes pluviales está en fase 3, en diciembre del año pasado solicitamos un crédito para ejecutarlo en el Concejo, pero no fue aprobado; hoy no nos da tiempo de contratar por medio de licitación pública debido a las normas de nuestro país sobre el último año de gobierno” explicó Pereira Caballero, actual mandatario.

Inundaciones en el centro histórico de Cartagena. Foto: Yomaira Grandett/ El TIEMPO

A esta administración le corresponde dejar actualizados los estudios para que el próximo alcalde ejecute las obras a partir del 2020.



De otro lado, la protección costera es un proyecto que ha sido gestionado desde la Cámara a través de la ley del Sitio.



“El proyecto de protección costera es un anhelo de hace muchos años de Cartagena, lo promoví como representante a la Cámara por medio de la ley del Sitio. Ya está en una fase de iniciar contratación en el mes de noviembre, con el plan de gestión social y manejo arqueológico; y en diciembre esperamos el inicio de obras”, señaló Pereira Caballero.



Este proyecto es quizá la obra más importante para el futuro inmediato de Cartagena, pues de su ejecución dependen la protección del centro histórico, la joya patrimonial de la ciudad Heroica, y el crecimiento de la zona turística de Bocagrande.



Su primera fase tiene un costo de 160.000 millones de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional ya aportó 100.000 millones de pesos, y el resto le corresponde a la ciudad.

Retrasos en el paseo Bolívar

No obstante sus logros, la Alcaldía de Barranquilla no concluyó su plan de recuperación del espacio público, específicamente del paseo Bolívar, en la calle 34 con carreras 45 y 38, en pleno corazón del centro de esta capital.



“Esto quedó pendiente”, aseguró la directora de Asocentro, Dina Luz Pardo, quien reconoce que en esta zona se hizo la recuperación peatonal de seis tramos viales, cuyas obras han tenido serios retrasos. Comenzaron a ejecutarse el 26 de julio de 2016 y se espera que sean entregas antes de diciembre.

Barranquilla, Colombia, 6 de Agosto de 2019. La estatua de Simón bolívar en el Paseo Bolívar, lleva 100 años en ese lugar. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

La queja de los comerciantes formales del centro, en especial del paseo Bolívar, es la invasión y ocupación del espacio por vendedores ambulantes y estacionarios.



“Se aumentó no solo el número de invasores, sino el tamaño del espacio que ocupan”, agregó Pardo al señalar el número de cocinas callejeras y ocupaciones de sardineles y andenes, que se incrementaron por la presencia de migrantes.



Sobre este tema, el secretario de Control Urbano y Espacio Público, Henry Cáceres, ha dicho que la meta en el Plan de Desarrollo (2016-2019) era recuperar 30.000 metros cuadrados de espacio público en toda la ciudad, y en estos momentos, asegura el funcionario, van en 70.000 metros cuadrados, que se traducen en recuperación y construcción de los 150 parques y el gran malecón del río Magdalena, entre otros.

Bucaramanga no tendrá las 20 mil casas prometidas

La propuesta cumbre de campaña del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández fue la de los ‘20.000 hogares felices’, que consistía en repartir 40.000 cartas que funcionaban como garantía de que podría acceder al beneficio de una vivienda de interés, en caso de que Hernández llegara al poder.



Sin embargo, a tres meses de acabar esta administración, cuatro años después de la entrega de las cartas, dicha promesa no se materializó.

Rodolfo Hernández. Foto: Jaime Moreno

El exalcalde aseguró que ya están los diseños del proyecto y espera que se pueda aprobar el plan parcial para que el próximo mandatario logre materializar el proyecto que esta administración no pudo por “falta de recursos”.



“El lote era de Cemex, 500 hectáreas, de las cuales servían 130, el lote costaba 100.000 millones, le alcanzamos a ofrecer 50.000 porque no había plata, entonces no se pudo comprar”, indicó el exmandatario, quien añadió que se hicieron estudios para un plan parcial del proyecto.

En Pereira no se cumplió el sueño de tener un parque

En Pereira, al alcalde Juan Pablo Gallo le quedó faltando el Gran Parque San Mateo, uno de los viejos anhelos de los pereiranos.



Se trata de, guardadas las proporciones, una especie de Central Park, en Nueva York, el cual se ha pensado como un ‘pulmón verde’ en medio de la ciudad.



El saliente alcalde explicó que no emprendió la obra por ciertas dificultades que no dependían de su gobierno. “No depende de mí mucho, es un predio que no es del municipio, es una responsabilidad del Ministerio de Defensa, pero pongámoslo como que me ha quedado faltando”, manifestó el mandatario.



Para construir el Gran Parque se debe trasladar el batallón San Mateo al municipio de La Virginia, en Risaralda, un proyecto que la cartera de Defensa anunció, pero no ha cumplido.



“Comprar un batallón de más de 200.000 millones de pesos es muy complejo para un alcalde”, complementó Gallo.



REDACCIÓN NACIÓN

EL TIEMPO