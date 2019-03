No se acueste sin leer las noticias más importantes de este miércoles

A continuación le contamos cuáles fueron algunas de las noticias más importantes de este miércoles 27 de marzo:

'Rusia tiene que salir' de Venezuela: Gobierno de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este miércoles a Rusia a retirarse de Venezuela, después de que Moscú enviara el fin de semana pasado aviones con personal y equipos militares en "cooperación" con el gobierno de Nicolás Maduro.



"Rusia tiene que salir", afirmó Trump, al recibir en la Casa Blanca a Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y más de 50 países como presidente interino de Venezuela. Encuentre más detalles aquí.

El presidente estadounidense Donald Trump recibió Fabiana Rosales, la esposa del líder opositor Juan Guaidó, en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Sin cita previa, congresistas llegaron a Palacio a mediar por la minga

Un grupo de senadores de Nariño, Cauca y Valle, departamentos afectados por las protestas indígenas y el bloqueo de la vía Panamericana, se levantó esta tarde de manera abrupta en el recinto del Senado y se dirigió a la Casa de Nariño a pedirle al presidente Iván Duque que le dé alguna solución a la protesta de estas comunidades.



De manera sorpresiva, el senador liberal Luis Fernando Velasco, del Cauca, anunció en medio de la plenaria que un grupo de 12 de sus compañeros, de diferentes partidos, se levantaban de la sesión con el fin de dirigirse a Palacio a intentar hablar con el jefe de Estado. Lea toda la información aquí.

Este es el momento en que el grupo de unos 30 congresistas llegan a palacio a hablar con el Presidente. Foto: Archivo EL TIEMPO

La polémica por legalidad de vallas políticas de Claudia López

Ante el trino que publicó la aspirante independiente a la alcaldía de Bogotá, María Andrea Nieto, en el cual cuestionó a su contrincante de la Alianza Verde, Claudia López, por las vallas que instaló en varios puntos de la ciudad, alegando que es un acto ilegal y pidiendo dar ejemplo de ética, la respuesta no se hizo esperar.



López le respondió a Nieto que está mal informada y que tiene autorización por la ley "para iniciar actividades de proselitismo y propaganda electoral desde febrero 26".



"@Claudia lópez: aún no puedes poner vallas. No es legal. Seamos ejemplo de ética, la ciudad lo necesita", le escribió Nieto. Consulte todos los detalles de este hecho aquí.

La instalación de vallas políticas de la aspirante del partido Verde, Claudia López causan polémica con otra aspirante, la independiente María Andrea Nieto. Foto: Mauricio León

Las claves de la absolución del médico de Jéssica Cediel

Casi una década después del procedimiento estético que según ella le dejó secuelas físicas y sicológicas permanentes, la modelo y presentadora de televisión Jéssica Cediel se prepara para una nueva batalla contra el médico que realizó esa intervención: Martín Horacio Carrillo Gómez, su antiguo amigo.



A comienzos de marzo el Tribunal Superior de Bogotá tumbó la condena que por lesiones personales dolosas había impuesto un juez en 2017 en contra de Carrillo. Acá, detalles.

El médico Martín Carrillo y Jessica Cediel. Foto: Archivo. El Tiempo

Egan ya es tercero en Cataluña a 30 segundos del líder; Nairo, quinto

El ciclista colombiano Egan Bernal sigue demostrando su buen momento y confirmación y este miércoles finalizó en el segundo puesto de la tercera jornada de la Vuelta a Cataluña, con lo que ascendió al tercer puesto de la clasificación general y Thomas de Gendt mantuvo el liderato.



Nairo Quintana fue cuarto en la jornada y Miguel Ángel López, quinto. El ganador fue Adam Yates. Lea la nota completa aquí.



ELTIEMPO.COM