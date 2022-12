La frase “Colombia es la tierra del realismo mágico” es comúnmente utilizada, no solamente porque el país cafetero es la cuna de Gabriel García Márquez, autor de esta narrativa, sino porque en este mismo país ocurren situaciones tan bizarras que parecen mentira.



(Además: El top 10 de las 'colombianadas' más insólitas del 2020)

Desde alcaldes que firman contratos con países que no existen, hasta bromas de 'influencers' que se salen de las manos, este es el listado de las noticias insólitas que deja el 2022.

1. En caballo y al Congreso

El 27 de septiembre las personas que estaban en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, vieron a un hombre vestido con ruana y sombrero blanco atravesar el icónico espacio encima de un caballo blanco, el personaje tenía un destino: el Congreso de la República.



Se trataba de Alirio Barrera, exgobernador del Casanare y actual senador del Centro Democrático. Cuando le preguntaron por qué pretendía llevar un animal de semejantes dimensiones al Congreso, el funcionario solo respondió: “Es mi mascota”.



(Lea la nota: Congresista Alirio Barrera entró al Congreso con su caballo)

Facebook Twitter Linkedin

Pasaporte, el caballo del senador Alirio Barrera. Foto: EL TIEMPO

El gesto de Barrera se trataba de una respuesta no verbal a la declaración del presidente del Congreso, Roy Barreras, del recinto como un lugar 'pet-friendly', lo que significa que los animales de compañía tenían entrada libre.



A los meses, Barrera lloró la muerte de Pasaporte por la mordedura de una serpiente.

2. Ni en Alerta Aeropuerto: mujeres son detenidas por llevar narcopelucas



El viernes 3 de junio dos mujeres colombianas fueron detenidas en un aeropuerto panameño con un peculiar cargamento en su cabello.



Los funcionarios del aeropuerto Tocumen aprehendieron a una joven que llevaba un imusual peinado. Cuando le practicaron las pruebas correspondientes, se dieron cuenta que debajo de la peluca la mujer llevaba una carga de cocaína.



(Lea aquí la noticia completa: Detienen a 2 mujeres colombianas en aeropuerto panameño con 'narcopelucas')



Se trataba de 68 paquetes de esta droga envueltos en plástico y que habían sido puestos encima de la cabeza para ser transportados hasta España.



Pero la mujer no estaba sola, horas después, la policía de Panamá reportó la captura de otra colombiana que llevaba 67 paquetes más de cocaína en la misma modalidad, la cual fue denominada como 'narcopelucas'.

3. Televisores por 55 millones de pesos y otros 'gasticos' en Cali

¿Alguna vez ha escuchado de sillas ergonómicas por 16 millones pesos?



Colombia se sacudió por un escándalo de exagerados sobrecostos en los contratos firmados por las Empresas Municipales de Cali, Emcali. En estos documentos, la entidad pública habría aceptado comprar televisores de 55 pulgadas, cada uno por un precio superior a los 42 millones de pesos, lo que representa una desviación del mercado en un 247 %.



Según denunció el presidente del Sindicato de Trabajadores de la empresa (Sintraemcali), "salta a la vista los evidentes sobrecostos del contrato AMI: sillas (ergonómicas) a 16 millones de pesos cada una; televisores a 43 millones y escritorios a 17 millones”.



La empresa trató de justificar estas compras con altísimos costos como parte de unas adquisiciones para el establecimiento del Centro de Control de la Medida o Centro Inteligente, en Emcali.



Estos sobrecostos terminaron con la intervención de la Fiscalía, cuatro altos funcionarios de Emcali despedidos, los contratos suspendidos hasta diciembre e, incluso, con la solicitud de algunos caleños de la dimisión del alcalde Jorge Iván Ospina.

4. Metro de Medellín: ¿es una bomba o un bebé?



Los pasajeros del metro de Medellín vivieron momentos de pánico cuando unos creadores de contenido dejaron tirado un carga bebés en medio de uno de los vagones.



En un inicio se puede ver en un video que las personas ven con extrañeza la carga dejada en el suelo y, al llegar a la conclusión de que no se trataba de un bebé, los pasajeros entraron en pánico porque pensaron que se trataba de una bomba. Todos salieron en estampida del vagón en el que iban.



(Lea la nota completa aquí: La millonaria multa que pagaron 'influencers' por broma en el Metro de Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

Ese fue el joven sancionado por la Policía de Metro por generar pánico en el sistema de transporte. Foto: Toma de video

Pasados unos minutos, un hombre se atreve a revisar el contenido y se encuentra con ‘El pequeño Kalvin’, un creador de contenidos colombiano que sufre de enanismo.



Los influencers implicados, que terminaron siendo multados con un millón de pesos cada uno, después hicieron otro video pidiendo disculpas y explicando que ellos intentaban hacer un experimento social. “Íbamos a dejar un ‘bebé’ en el Metro para ver cómo reaccionaba la gente, pero no falta el malintencionado que dijo que era una bomba”.

5. ¿Ha escuchado del país de Liberland? El alcalde de Manizales sí



El martes 8 de noviembre la Alcaldía de Manizales publicó un video en Facebook, el cual fue eliminado, del mandatario local Carlos Marín sosteniendo la bandera amarilla de una país del oriente de Europa: Liberland.



Marín anunció, con mucho orgullo, que gracias a un nuevo convenio 5.000 manizaleños recibirían cursos gratuitos de inglés con la colaboración de este territorio fundado en 2015, el cual tiene 7 kilómetros cuadrados y que usa el bitcoin como moneda nacional.

Facebook Twitter Linkedin

El alcalde mostró la bandera de Liberland a los ciudadanos de Manizales. Foto: Facebook: Alcaldía de Manizales

¿El único problema? Liberland no existe o por lo menos no ha recibido reconocimiento internacional como país.



Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, que empezaron a burlarse de Marín y del convenio. La presión fue tal que el alcalde terminó dando sus declaraciones en el programa Pregunta Yamid, allí calificó la situación como desafortunada y “una tormenta en un vaso de agua”.



Sin embargo, según se informó en su momento, los cursos siguen en pie, pero ya no serán dados por Liberland, sino por el Sena y el Centro Colombo Americano.

6. ¿Quién le dio permiso a la Gobernadora de Arauca?



Indira Luz Barrios Guarnizo, la gobernadora (e) de Arauca, perdió su puesto por un vuelo destino a Cancún que tomó el domingo 16 de octubre.



El viaje duró tan solo cinco días, sin embargo, despertó la suspicacia de los líderes de la región, quienes se preguntaron cómo era posible que la mujer hubiese obtenido la autorización para tomar vacaciones por fuera del país cuando el departamento pasaba momentos de seguridad difíciles, por ejemplo, continuos enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Eln.



(En contexto: Arauca se queda sin gobernadora: Indira Barrios, retirada por el Gobierno)



La situación se volvió aún más extraña cuando, tras las investigaciones, se dieron cuenta que la Asamblea no había dado permiso a Barrios, sino que fue ella misma que a través de dos resoluciones se dio una especie de 'autoautorización'.



Esto llevó al gobierno Petro a tomar una decisión sin precedentes y el ministro del Interior, Alfonso Prada, firmó un decreto en el que se abrieron las puertas para nombrar nuevo gobernador en el departamento.



Vale la pena aclarar que Barrios estaba en reemplazo del exgobernador José Facundo Castillo, capturado por hechos de corrupción.

7. Álex Flórez, el escándalo del congresista en Cartagena



Facebook Twitter Linkedin

Senador Alex Flores borracho. Foto: Captura de video

Nuevamente un congresista de la República es el protagonista de una de las noticias insólitas del 2022, esta vez, se trata de Álex Flórez.



A inicios de septiembre se hizo viral un video en el que Flórez aparece borracho, y con lo que parece ser una mancha de orina en sus pantalones, insultando a gritos a unos policías de Cartagena, quienes fueron llamados por el hotel en donde se quedaba el funcionario del Pacto Histórico.



Al parecer, el recinto habría llamado a los uniformados cuando Flórez se puso agresivo porque no le habrían permitido entrar a una mujer que acompañaba al congresista en horas de la madrugada.



Tras este episodio, Flórez admitió que necesitaba ayuda porque tenía problemas con el alcohol, además pidió disculpas de manera personal a los policías afectados; sin embargo, la Procuraduría inició una investigación disciplinaria contra el senador.

8. Disfrazado y perseguido: juez de Bucaramanga



En octubre un hombre vestido como miembro de la inquisición entró tocando una campana al Palacio de Justicia de Bucaramanga y vociferaba: "Venimos a hacer una celebración de exorcismo por el alma de Rubén Fernando Molano Rey, perseguido por este tribunal por obrar correctamente".

Facebook Twitter Linkedin

Juez denuncia presunta persecución por condenar a Rodolfo Hernández Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Quien gritaba era él mismo, Rubén Fernando Morales Rey, el juez segundo laboral del circuito, quien afirma que se vistió de esta forma para hacer una denuncia porque decía sentirse perseguido y amenazado de muerte.



(Lea la nota completa: Tras proceso contra Hernández, juez denuncia sentirse perseguido judicialmente)



Morales afirmó en ese momento que las persecuciones comenzaron porque durante la campaña presidencial decidió continuar con un proceso laboral en contra de una de las empresas del candidato Rodolfo Hernández, por el despido injusto de un celador a quien el exalcalde de Bucaramanga tendría que pagar 170 millones de pesos.



El juez terminó por renunciar a su puesto para interponer las denuncias correspondientes.

9. Junior y Millonarios: la postal deportiva del año



Durante uno de los partidos de La Liga Betplay en Colombia, el capitán de Millonarios, David Macalister Silva, y el extremo del Junior, Edwin Cetré, protagonizaron una escena bizarra en el fútbol nacional.



Sobre el final del partido por el grupo A de los cuadrangulares finales, Millonarios con su triunfo 1-0 se ponía a un paso de la final.



Macalister Silva necesitaba asistencia médica y se estaba desplazando muy lento para salir de la cancha, por lo que el jugador del Junior Edwin Cetré, afanado por reanudar el juego, cargó sobre su espalda de manera sorpresiva al jugador de Millonarios, quien solo atinó a agarrarse de los hombros del otro jugador.

Facebook Twitter Linkedin

Macalister fue sacado del partido. Foto: Pantallazo de Win+

10. Joven agredió a agente de tránsito



Las groserías de un joven contra una agente de tránsito generaron la indignación de los ciudadanos bogotanos.



El episodio se dio a orillas de la autopista Norte de Bogotá después de que las agentes, dos mujeres, le pidieran al joven que moviera su camioneta debido a que estaba encontraba mal parqueada.



El joven se molestó y respondió con insultos desmedidos y comentarios clasistas: “Empleada, por eso sigue pobre, yo por eso ando en $ 300 millones”, se le escucha exclamar en uno de los videos.



Finalmente, el joven, de muy mala gana, accedió a mover su vehículo.