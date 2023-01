Este lunes 23 de enero, los niños y adolescentes iniciaron su calendario académico del año 2023 en Santa Marta. Los padres de familia que acudieron a llevar a sus hijos a clases manifestaron su inconformidad por el estado de abandono y descuido en el que encontraron varios planteles educativos.



La falta de aseadoras que es un problema histórico que padecen las instituciones educativas públicas de la ciudad, impidió que la mayoría estuvieran limpias y en condiciones adecuadas para recibir a los estudiantes de primaria y secundaria.

Adriana Ardila, madre de una alumna de la IED Líbano sede Santa Cruz dijo que no estaba dispuesta a mandar a su hija a estudiar en unas instalaciones llenas de monte, polvo y todo tipo de suciedad. Además el plantel educativo que fue construido por la Alcaldía y entregado el año 2022 no tiene servicios de luz ni agua.



“Es una falta de respeto que después de un largo receso, regresen los estudiantes a clases en estas condiciones. Qué motivación pueden tener para aprender en salones sucios y aguantando calor”, manifestó la acudiente.

Los problemas por superar para de la educación oficial



El presidente de la Unión Sindical de Directivos de la Educación -USDE-, Cesar Alfaro reconoció que en Santa Marta los colegios inician el calendario académico con problemas en su infraestructura y deficiencias en su personal administrativo que se encarga del aseo.



“Desde el 16 de enero emprendimos un proceso de preparación para recibir a los alumnos en este nuevo año escolar; y aunque se ha hecho un gran esfuerzo para tener todo listo, todavía existen muchos temas que resolver por parte de la secretaría de Educación”, manifestó Alfaro.

El abandono en las infraestructura es evidente. Foto: Suministrada padres de familia

Detalló el líder sindical, que a raíz del cese de actividades académicas por la pandemia, muchos colegios sufrieron deterioro en su infraestructura y siguen pendientes de una intervención.



“El colegio 20 de octubre en algunas sedes, por ejemplo requiere unos arreglos de sus instalaciones. Allí no hay energía por falta de un transformador que se estalló y los alumnos terminaron el año con pico y placa por el estado de algunos salones”, sostuvo el presidente de la Unión Sindical de Directivos de la Educación.



El megacolegio de El Líbano que recientemente fue entregado por la Alcaldía, todavía no ha recibido complementamente su dotación, por esa razón no hay manera de atender de una manera adecuada a la población educativa que está matriculada.



“A nivel general iniciamos con dificultades de aseo con algunos compromisos por parte de la Secretaría de Educación que esperamos se cumplan en el mes de febrero para que las instalaciones estén limpias y brinden mejores garantías a los alumnos”, añadió Cesar Alfaro.



El directivo de la educación también informó que se requieren por lo menos 300 profesores para atender la demanda estudiantil. No obstante, mientras este inconveniente se resuelve se acordó un pago de horas extras a la planta docente disponible para que pueda cubrir el faltante.

La meta es matricular a 90 mil estudiantes



La alcaldesa, Virna Johnson el primer día de clases dio la bienvenida a los estudiantes y manifestó que este año hay una infraestructura educativa mucho más robusta para atender a más de 90 mil niños y adolescentes.



“Desde la Alcaldía existe el firme propósito de que ningún niño en edad escolar se quede por fuera del sistema educativo, por lo que conjuntamente con todos los docentes y directivos docentes se desarrolla el proceso de matrículas para el año 2023, en el que se espera recibir cerca de 2.000 estudiantes nuevos", anotó Virna Johnson.



Hasta el momento, Santa Marta tiene 88 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes matriculados en 73 establecimientos educativos, con sus 185 sedes.

Para cumplir la meta de matriculados, la administración anunció que se harán jornadas especiales de matrículas y si es necesario, "se irá casa a casa a los diferentes sectores para buscar a los estudiantes".



Informó la mandataria que todavía quedan cupos escolares en 13 colegios de la ciudad.

