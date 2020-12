Las inundaciones siguen siendo eternas enemigas de La Dorada

En impresionantes imágenes y videos que circularon por las redes sociales quedó en evidencia la inundación que se presentó en 15 barrios del municipio de La Dorada –la segunda ciudad más grande de Caldas– en la noche del miércoles dos de diciembre.

Calles y casas del puerto caldense se vieron cubiertas por agua y lodo luego de un fuerte aguacero que dejó como saldo 400 casas inundadas en el sector norte de la zona urbana.



Además, según el informe de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, siete viviendas tuvieron que ser evacuadas.



“En las zonas aledañas de estas casas, ubicadas en el barrio La Concordia, hubo afectaciones debido a deslizamientos, así que se tomó la medida de manera preventiva”, señaló el jefe de Gestión del Riesgo de Caldas, Félix Ricardo Giraldo.



Este es el saldo de la más reciente inundación, pero no de la primera. El invierno es el eterno verdugo de los doradenses, pues –a la par de cada temporada invernal– aparece también la duda de si la ciudad se inunda o no.



En esta oportunidad, la empresa que administra el acueducto, Empocaldas, indicó que se debió al colapso del sistema del alcantarillado, conexiones ilícitas a él, sumado a las basuras de las calles.



Sin embargo, este no es el único motivo que preocupa a los dorandenses. Hay otro enemigo que es preocupación constante. Se trata del río Magdalena que –en temporada invernal– ha llevado sus aguas hasta zonas céntricas de la ciudad y que, cuando llega el fenómeno de La Niña –como ahora– empieza a ser motivo de alerta.

Para el docente universitario Gonzalo Duque, quien ha estado al frente de varios procesos académicos relacionados con el río, además de las acciones de cultura ciudadana de no arrojar basuras y las intervenciones para mejorar el acueducto, urge un dragado, es decir, extraer barro, piedras y arena del río.



“Las inundaciones están en proceso de incremento; debido al calentamiento global van a ser más grandes y frecuentes. Según hemos estudiado, hay que hacer dos cosas para disminuirlas: dragar el río desde el Guarinó hacia abajo y, a largo plazo resolver los problemas debido al incremento de potreros”, indicó el académico.



Y es que el municipio de La Dorada es una de las grandes potencias de la ganadería en el centro del Magdalena, por lo que los potreros han ganado espacio que antes pertenecían a los bosques de la región, indica el experto. “La falta de bosques y la abundancia de potreros hace que no haya regulación de agua y que cuando hay verano se sequen mucho los ríos y cuando llega el invierno se desborden”, apuntó Duque.

Menos riesgo

De acuerdo con los múltiples estudios que ha adelantado Duque con la Universidad Nacional y la de Caldas, si el río Magdalena se compara con otros del continente, termina siendo pequeño para la cantidad de sedimentos que tiene; el cálculo está en 150 millones de toneladas. “Algo terrible”, en palabras del académico.



El dragado es una intervención que le han pedido desde meses atrás a Cormagdalena, pero que aún no llega.



Sin embargo, el fin de semana pasado durante el evento en el que siete gobernadores navegaron desde La Dorada hasta Barrancabermeja, su presidente, Pedro Jurado, se comprometió a hacerlo en un plazo máximo de tres meses.



Así las cosas, con esta intervención no solo se reduce el riesgo de inundaciones en La Dorada y Puerto Salgar (Cundinamarca), sino que se permitiría la navegabilidad del río, lo que también alienta a construir un puerto multimodal que dejaría miles de empleos en esta zona del país.



Cabe anotar que la gobernación de Caldas y la alcaldía de ese municipio iniciaron ya las obras de mitigación en la zona, las cuales son la fase uno de lo que será el Malecón de La Dorada, proyecto que tiene un costo aproximado de 34.000 millones de pesos y con el cual se espera –en un plazo de 20 meses– evitar el desbordamiento del río y potenciar el turismo.