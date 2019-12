Se conoce parte médico forense sobre muerte de joven en Cholón

Fueron cuatro las heridas mortales, dos en la cabeza, las que segaron la vida de Valentina González el pasado sábado 30 de noviembre, en el balneario cartagenero de Cholón.



La joven barranquillera de 21 años, estudiante de psicología, murió en el mar luego de ser atropellada por una lancha, en una de las zonas más visitadas por viajeros nacionales y extranjeros, pero a la vez una de las regiones más caóticas, sin autoridad y afectadas por el turismo depredador.

EL TIEMPO conoció en exclusiva el parte médico forense, que será presentado por el abogado Rafael Pacheco Vega, apoderado de la familia de la víctima, como parte de las pruebas en este caso, ante la Fiscalía.

Las heridas mortales fueron en la cabeza

La herida de mayor dimensión está ubicada en la región alta de la espalda. ”Es una herida abierta que expone el tejido celular subcutáneo y muscular. Se trata de una herida oblicua lineal de bordes delimitados, de entre 25 y 30 centímetros de longitud, ubicada entre la región posterior del hombro derecho y las regiones dorsal central y vertebral derecha”, señala el parte forense en manos de la familia de la víctima.



Una segunda herida tiene forma de V invertida y está ubicada en la región cervical al lado izquierdo, con una dimensión aproximada de 20 centímetros, que expone el tejido subcutáneo y muscular.



La víctima también presenta una herida en el cuero cabelludo, región occipital del lado izquierdo, con borde delimitado. La lesión expone la gálea y el cráneo. Se trata de una herida de aproximadamente 10 centímetros.



Una cuarta herida está ubica en la parte parietal- occipital del lado izquierdo. Ésta expone la gálea, el cuero cabelludo y huesos del cráneo. Mide 12 centímetros.



“Las heridas de mayor repercusión, y que causaron la muerte instantánea, son las del cuero cabelludo, las del tronco probablemente generando lesiones en pulmones y médula espinal, pero las de la cabeza fueron mortales”, señala el abogado Rafael Pacheco Vega, apoderado de la familia de la víctima.

El abogado Rafael Pacheco Vega, apoderado del compañero de Valentina González. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

Fotos mostrarían que la joven estaba sobre un flotador

Según el jurista la Fiscalía General de la Nación está en mora de entrevistar a los 10 testigos que hay en este caso; todos jóvenes que estaban ese día trágico en Cholón, incluida su pareja.



“Las conclusiones a las que llegamos son que la lancha atropella a Valentina de lado, luego la succiona y en cuestión de segundos la víctima entra a una especie molino causado por la hélice de la nave: las heridas mortales son en la cabeza seguidas por las lesiones en cuello y espalda, una muerte que se produce en cuestión de segundos”, explica el abogado Pacheco.



José Gertrudis Valencia Quintana, el hombre que conducía el yate Experiensea, que arrolló a Valentina, permanece en libertad.



Las primeras versiones sobre la muerte de la joven daban cuenta de que ella se encontraba practicando careteo, y estaba sumergida, motivo por el cual el capitán de la nave que la embistió con la hélice no la habría visto.



No obstante, la familia de la víctima cuenta con fotos previas al accidente que demostrarían que Valentina estaba sobre la superficie del mar, con flotador, y acompañada por su novio.



“Ella nunca se sumergió. Y todo el tiempo estuvo sobre un flotador, al igual que su compañero. En las pruebas que tenemos también se evidencia cómo la bahía de Cholón ese día estaba a reventar de yates y lanchas y cómo, sin señalización, los bañistas nadan al lado de las embarcaciones. Vamos a demandar al Estado, porque esta muerte por negligencia, inoperancia y falta de autoridad no puede quedar impune”, dice Pacheco Vega.



En las fotos que obtuvo este diario y que fueron suministradas al abogado de la familia por la pareja de la joven y otros testigos de esa tarde trágica, se ve el momento en el que el cuerpo fue sacado del agua, y atado al pie derecho de la víctima aún está el salvavidas.



En otra foto, una selfi de una amiga de la pareja, se ve a Valentina y a su novio en la superficie del mar con flotadores y rodeados de embarcaciones.

John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas