Las graves denuncias que enredan a la Liga Risaraldense de Gimnasia: brujería y abuso

Presuntos casos de abuso sexual y de poder, discriminación, malos tratos y hasta rituales de brujería por parte de miembros de las directivas de la Liga Risaraldense de Gimnasia tienen a esta entidad en el ojo del huracán.



Aunque las denuncias se hicieron públicas hace unos días luego de un video de la boxeadora Jenny Arias, estos casos ya sonaban como rumores incluso años atrás al interior de la liga, pero no habían sido investigados. Así se lo dijeron a este medio algunas deportistas.



Padres de familia, menores de edad y hasta mujeres que actualmente ya no pertenecen al mundo deportivo, señalan al director ejecutivo William Cano Gil como el responsable de varias irregularidades en la institución.

La madre de una gimnasta de 14 años le contó a este medio que vivió casos de discriminación y abuso de poder en la liga. Relató que cuando no pagan a tiempo algunas cuotas que debían cancelar “se desquitaban con la niña, mirándola de mala forma, haciéndola sentir incómoda. Ella no se sentía segura en Liga. El señor William Cano, tiempo atrás, me dijo que la sacáramos (de la liga), que este deporte no era para pobres”, contó la mujer.



Entre tanto, Claudia Aguilera, mamá de otra deportista de 13 años, señaló que “rechazamos los abusos de autoridad del señor William Cano y sus secuaces, incluida la señora Ángela Vargas (presidenta de la Liga) y exigimos la renuncia de todos ellos. Queremos que las niñas tengan un buen lugar para entrenar, quién va a meter a una de sus hijas donde un tipo que tiene denuncias por abuso sexual y de autoridad, violencia, hechicería y demás. Exigimos que nuestras niñas tengan un lugar seguro”, dijo.



Una de las denuncias más graves es la de presunto abuso sexual. Este medio intentó contactarse con las madres y el abogado de varias menores que denunciaron este delito, pero aseguraron que no pueden exponerse en este momento.



No obstante, EL TIEMPO conoció el testimonio de Lina Corrales, una mujer que actualmente tiene 43 años pero que, aseguró que fue víctima de Cano, cuando tenía entre 16 y 19 años y era porrista del club All Star, perteneciente a un colegio de Pereira y que era dirigido por Cano en esa época.



Actualmente, Corrales vive fuera del país, pero se enteró de las denuncias de las deportistas y se puso en contacto con las jóvenes que recientemente señalaron a Cano.



“Me parece muy triste que en estos tiempos esto esté pasando, cuando a uno lo abusan uno cree que es solamente a uno, pero en realidad pasaba con muchas otras. Si no fuera porque esto estalló yo no hubiera hablado. A través de redes sociales me contactó otra chica y me dijo que ella también había sido abusada, ella pertenecía al mismo grupo de porristas pero era de las más chiquitas”.



Añadió que, aunque Cano fue cercano a su familia, abusó de ella psicológica y sexualmente.



“No sé cómo empezó a meterse a la liga de gimnasia, pero sé que empezó a formar clubes de porristas como All Star, donde yo estuve. Él abusa de muchas maneras, no solo sexual o psicológicamente”.



A estas denuncias, se suman quejas por la práctica de ritos mientras las jóvenes entrenan. “En muchas ocasiones presenciamos la quema de ciertas plantas que dejaban humo y afectaba a algunas deportistas. A veces hacía presencia una mujer que ingresaba a todas las instalaciones deportivas”, dijo a través de una carta la gimnasta Angélica Mesa.

Muchas deportistas denunciaron abusos del director. Foto: Alexis Múnera

También reclaman por la aparición de estrellas negras- conocidas como tetragramatón usadas como un tipo de amuleto contra la brujería- en algunos carteles y espacios de la liga. “Siento que están violando nuestro derecho al libre credo y en el caso de las menores de edad un adoctrinamiento subliminal”.



Luego de que estalló el escándalo, Cano renunció a la Liga e informó a través de un comunicado que los señalamientos en su contra son "difamaciones" y "calumnias".



“La Liga Risaraldense de Gimnasia tiene 25 cámaras de alta resolución en perfecto y constante funcionamiento, incluyendo cámaras al interior de las oficinas y la dirección ejecutiva para garantizar la seguridad de los deportistas y los usuarios en general”.



El secretario de Deportes de Risaralda, Luis Eduardo Duque, señaló a medios de comunicación que tienen dos denuncias que recibieron de forma legal y la primera de ella fue el pasado 29 de enero. “Inmediatamente nuestro gobernador le indicó a las Secretarías de Deporte y Jurídica que hiciéramos la ruta para trasladarlas a los entes de control y el 30 de enero remitimos la documentación a éstos”.



Añadió que de las dos denuncias que recibieron; una corresponde a un grupo de padres de familia y niñas en contra del director – William Cano- y otra de la Liga Risaraldense de Gimnasia en contra del entrenador, “son dos denuncias muy delicadas”.



Este medio conoció que el próximo lunes se tiene programada una reunión que contará con la asistencia de deportistas, padres de familia, entes de control – incluso con delegados de la Procuraduría General de la Nación que se trasladarán desde Bogotá.



“Vamos a definir una ruta y darle celeridad a este caso y que las niñas no se vean perjudicadas. Lo que queremos salvaguardarlas”, dijo Duque.



Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO - RISARALDA