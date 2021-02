Las exigencias de Marmato  por nuevo contrato con minera

La multinacional canadiense Caldas Gold firmó un nuevo contrato de extensión de su operación actual con el Gobierno de Colombia, tras dos años de proceso de validación legal y técnica. Esto quiere decir que la Agencia Nacional de Minería (ANM) aprobó por 30 años más la extensión de operaciones de esta empresa en el municipio de Marmato, occidente de Caldas.

Así lo dio a conocer el propio ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, quien aseguró que esto representa una “oportunidad de oro” para el país.



“Esta extensión de las operaciones de Caldas Gold va permitir una inversión de más de 275 millones de dólares en los próximos tres años. Además, logrará que se conserven más de 1.500 empleos en toda la región y duplicar la producción de oro y plata de la mina”, señaló Mesa.



Y es que este proceso de expansión y modernización de operaciones permitirá que la mina doble su producción de oro, al pasar de entre 24.000 y 26.000 a 56.000 onzas; y triplique la de plata, pasando de 30.000 a 90.000 onzas al año. “Este aumento en la producción de oro, que se empezará a dar a partir del 2023, le permitirá a Marmato aumentar aproximadamente en un 60 por ciento la producción del municipio frente a los volúmenes alcanzados de 1,2 toneladas en el 2020”, agregó el ministro Mesa.



La noticia la celebraron las autoridades nacionales y departamentales, desde donde aseguraron que también se mejoraron algunas condiciones contractuales.



“Se adecuaron tiempos y exigencias, pactando una inversión social obligatoria de 25 dólares por cada onza de oro producida y se acordó un 1 por ciento adicional a la contraprestación de oro ya existente, pasando del 6 al 7 por ciento”, dijo el presidente de la ANM, Juan Miguel Durán.



Asimismo, se concertó un pago por aprovechamiento económico, cuyo beneficiario es la Agencia Nacional de Minería por un valor de 6 millones de dólares.



De acuerdo con Durán, entre los beneficios de este nuevo contrato está una inversión de 17 millones de dólares para inversión social.



Además, el director de la ANM informó que esta vez se incluyó una nueva cláusula para garantizar que esos recursos se puedan invertir para estos fines.

Sin embargo, la comunidad espera ver esta inversión materializada. Honter Gallego Mejía, concejal de Marmato y minero tradicional del municipio, manifestó que el Concejo -en pleno- y la comunidad necesitan ver obras reales, las cuales -para su juicio- no se han visto en los años durante los cuales la empresa -bajo diferentes nombres- lleva operando en el municipio.



“Marmato es el municipio más rico de Colombia en oro, pero es también el más pobre en infraestructura, en vías y en desarrollo. Si van obtener semejantes ganancias, que se vea desde antes la voluntad de invertir en el pueblo. De no ser así, seguramente la comunidad se opondrá”, manifestó el cabildante.



Y es que si bien Caldas Gold donó mercados durante la fase crítica de confinamiento y entregó también material de protección personal para trabajadores de la salud y pruebas de detección rápidas de covid-19 a los hospitales de la zona de influencia, entre otras obras de responsabilidad social; el concejal Gallego manifestó que no es suficiente.



Es de anotar que bajo el nombre de Caldas Gold (antes Gran Colombia Gold) la organización lleva un año. Tiempo durante el cual ha invertido cerca de 3.500 millones de pesos en labores de salud, cultura y apoyo a construcción de infraestructura social.



“Ellos hablan de 17 millones de dólares para 30 años, lo cual es muy poco para la cantidad de oro que van a sacar, porque son ellos quienes dicen cuánto hay en cada perforación, pero el Ministerio no verifica si son más”, apuntó el concejal.



Además de la inversión tangible, los mineros tradicionales de Marmato, que tienen una historia de más de 500 años, también esperan mejores condiciones y que sean concertadas.



“No nos oponemos al proyecto, pero si ellos pueden estar acá; nosotros con más razón por ser marmateños y colombianos. Esto será beneficioso en la medida en que digan claramente cómo será todo. Y eso no está pasando totalmente, porque se define algo tan importante para el municipio y nosotros nos enteramos por las noticias”, añadió gallego, de familia minera.



Además del anuncio de la extensión del contrato, también se conoció que Caldas Gold iniciaría labores para explotar la que sería la segunda mina de oro más grande del país.



“Este es un proyecto que además de dar nueva vitalidad a municipios como Marmato, Supía y Riosucio, también tiene la característica de que debajo de la mina existente -parte de la concesión- hay un yacimiento enorme, el cual puede convertirse en el segundo depósito de oro más grande del país, detrás de ‘La Colosa’ (Tolima)”, apuntó el presidente de la compañía Caldas Gold, Lombardo Paredes.

LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES