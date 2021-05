‘Las EPS tienen quebrada la salud’, Personera Distrital de Cartagena

Carmen de Caro Meza, La Personera del Distrito de Cartagena, no es tan optimista con el anunció del Contralor General de la República, Felipe Córdoba, según el cual cinco Centros de Atención Prioritaria para la salud (CAP), que se habían convertido en verdaderos elefantes blancos en la ciudad, con más de 4 años de atrasos en obras, serán entregados antes de finalizar este año.



Según la funcionaria, el problema no está en culminar las obras, para las cuales el Concejo de la ciudad ya aprobó 23 mil millones de pesos.



“El problema vendrá cuando estos centros tengan que operar y cubrir las demandas en salud de los ciudadanos. Si no hay recursos, cómo van a operar, por muy buena infraestructura que tengan”, señala la Personera, quien tiene en la mira a la salud y el avance de la pandemia.

Esta abogada, especialista en derecho administrativo, con una larga experiencia en la función pública, habló con EL TIEMPO sobre las crisis de las IPS en medio de la pandemia.



¿Cree que los CAP que prometieron entregar este año van a sufrir las mismas crisis que hoy viven clínicas y hospitales?

Claro, las EPS quiebran a hospitales, clínicas y centros de salud y se quedan con los dineros que son públicos. Vamos a tener CAP, vamos a tener camas pero la ESE Distrital no va a tener quien la opere porque esas deudas millonarias afectan todo, especialmente al cuerpo médico.



¿Qué está pasando con esos dineros que dejan de recibir las IPS y que deberían ser destinados a la salud en medio de esta pandemia?

Primero recordemos que se trata de dineros públicos, pero lo que están haciendo las EPS es que no pagan esas deudas millonarias, y con esos dineros que son públicos, según denuncias recibidas por propietarios de las ips, están construyendo sus propias clínicas para hacerse a un negocio redondo, que además es ilegal porque quién las controla.



Carmen de Caro asegura que elevará sus denuncias en Bogotá, con el apoyo del Contralor General de la República.​ Foto: Supersalud

¿Qué papel está cumpliendo la Supersalud en esta crisis?

Por más que uno les pide a la Supersalud, cada vez que intervienen una EPS, se demoran uno, dos o tres años para liquidarla, y cuando finalmente es liquidada nadie sabe quién les va a pagar a las IPS las deudas millonarias que dejaron las EPS.

¿En la actual crisis sanitaria por cuenta de la pandemia, sí están llegando los servicios de salud a las zonas más apartadas de la ciudad?

Cartagena es una ciudad heterogénea porque tiene población urbana, rural e insular, es por ello la urgencia de que se entreguen las obras en los centros de salud de Barú y Bocachica. A la gente no la atienden en su territorio y debe venir a Cartagena a que les presten el servicio y a buscar los medicamentos, y muchos pacientes no tienen la plata para ese viaje que en lancha es más costoso.



Carmen de Caro aseguró hace dos semanas que Cartagena había llegado al ciento por ciento de ocupación en camas UCI. Horas después el Dadis declaró la alerta roja hospitalaria. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Usted ha venido haciendo una denuncia sobre las funerarias. ¿De qué se trata?

Los cadáveres se pueden demorar en promedio 18 horas en las clínicas, principalmente en fines de semana, lo que puede traer hacinamiento en los depósitos temporales. Es de tener en cuenta que los hospitales no tienen cuartos fríos sino depósitos temporales los cuales tienen temperatura mínima de 16 a 18 grados Celsius.

¿Qué le dijo el Contralor General de la República ante sus denuncias?

Nos recibirá en Bogotá y nos dará todo el respaldo para elevar las denuncias y hacer mesas de trabajo con las IPS, porque ahora las EPS le tienen que pagar a las IPS el 50 por ciento de la tarifa covid como anticipo por cada pacientes, pero nadie está pagando eso.



John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En twitter: @PilotodeCometas

