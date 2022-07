Cada paraje del Cesar deslumbra con la mezcla vibrante de su cultura que reposa sobre la majestuosidad de la Sierra Nevada de Santa Marta y las faldas de la Serranía del Perijá.



Todos estos días, desde el pasado 24 de junio, se respira un ambiente fiestero, armónico y cálido para atender a propios y visitantes en el marco de los Juegos Bolivarianos.

Se fomenta entre los habitantes el juego limpio en el deporte como estilo de vida saludable, la buena convivencia para descubrir el volcán de emociones que contrastan con sus tradiciones, porque en esta tierra abrigada de mitos, la leyenda del deporte se hace realidad.

Un acontecimiento que marca un antes y un después, que convierte a este departamento en un referente internacional. Que trae consigo un abanico de oportunidades en diferentes sectores y disfrute para el territorio, desde la transformación urbanística, el esparcimiento familiar y el florecimiento de semilleros de deportistas en este departamento.



“Estoy muy contenta de estar aquí, compartiendo con compañeros de otros países. Es mi primera participación, contenta con los resultados. La gente de esta ciudad es muy amable y nos ha acogido con mucho cariño”, comentó Fernanda Nicol Moncada, deportista de Ecuador.



Por primera vez muchos ciudadanos de esta localidad tienen la oportunidad de apreciar desde las tribunas de los escenarios diferentes y extraños deportes.



“Nosotros nunca habíamos tenido un acontecimiento de esta naturaleza en Valledupar. Es un regocijo ver estos escenarios llenos, algunos faltan por ingresar porque no hay espacios para todos”, comentó Sergio López, periodista de Valledupar.

Nuevos deportes por ver

Toca el corazón de grandes y chicos, los deportes de gimnasia artística, en que se realizan diferentes pruebas y ejercicios de equilibrio.



Las deportistas que compiten en esta disciplina se caracterizan por su flexibilidad, movilidad, fuerza y coordinación muscular.



El récord de asistencia en cada escenario, sobrepasa las expectativas. Los vallenatos quieren batir con ánimo las manos y victorear con entusiasmo a todos los participantes.



Daniela Oviedo Infante, estudiante de la Escuela Mixta Número Cuatro de Valledupar, sueña con ser gimnasta. Permaneció cuatro horas en la extensa fila del Coliseo de Ferias de Valledupar para observar con buenos ojos las rondas de esta competencia.



“Es la primera vez que veo a estas personas compitiendo y me emociona porque yo siempre he querido ser gimnasta. Siempre me ha gustado el movimiento rítmico que hacen las deportistas y quiero aprender de ellas”, dijo.

Las danzas tradicionales se hicieron presente en el acto inaugural de los Juegos. Foto: Prensa Gobernación de Cesar

Este deporte cambió la ‘jugada’ en la historia de la cotidianidad vallenata, uno de los más concurridos del público, por lo llamativo de la música en el escenario, la coreografía, la complejidad de los movimientos y la creatividad del vestuario.



“Es algo novedoso, los trajes son brillantes y hacen ver elegantes a las deportistas. El movimiento que realizan es complejo, tiene mucha elasticidad”, recalca Gina Vega, una de las asistentes.



De igual forma cosechan elogios las competencias de patinaje de velocidad, que se llevan a cabo en el Patinódromo Elías Ochoa Daza. Es común ver la portería agolpada de un gran número de personas, intentando ingresar para mirar de cerca a los deportistas.



“Es un deporte emocionante que estamos compartiendo en familia. Es algo fuera de lo normal, mi hija practica patinaje y nos hace felices estar en esta ciudad viendo las competencias de grandes deportistas”, resalta Andrés Martínez, visitante de Riohacha.



En estas justas deportivas, los patinadores internacionales, también afloran sus emociones.

Roberto García, quien lleva colgada a sus espaldas la bandera venezolana, sabe por experiencia cómo representar a su país en estos eventos. Desde hace 16 años practica este deporte, destacándose en su patria como campeón nacional. “Los eventos de Colombia son lo mejor porque tiene un público muy entusiasta”, dice.



Una de las reñidas contiendas en los bolivarianos que también hacen historia en esta ciudad son las competencias de esgrima. Un deporte que adquirió popularidad entre los espectadores por el duelo de los adversarios, en que se destaca la destreza mental y física, la habilidad en el manejo del florete, arma flexible de este deporte.



“Es la primera vez que veo una competencia de esgrima, ha sido una experiencia increíble. Me voy encantada con la concentración y la destreza que tienen los deportistas, debieron trabajar duro para llegar hasta aquí”, comentó María Lourdes Noche, joven espectadora.



En esta cita internacional también captan la atención de la concurrencia el deporte intenso como el Polo Acuático, en que los rivales se mantienen a flote en una piscina, compiten con una pelota e intentan colocarla en la portería del equipo contrario.



Para las familias, estudiantes y jóvenes de los barrios aledaños a la Universidad Popular, donde se desarrollan los torneos, ha sido una experiencia divertida. No importa la hora, el clima, el espacio, la fiesta deportiva se expresa con intensidad.



Entre el público algunos se preguntan si este deporte es lo mismo que natación o fútbol acuático. Hay quienes piensan que se necesita de mucha resistencia y de una técnica exigente.



La gran mayoría desconoce cómo se procesan los resultados, pero coinciden en que los deportistas sudan la ‘gota fría’ para conquistar las medallas.

La Ciénaga de Zapatosa en el Cesar, escenario de los Juegos. Foto: Cortesía Alcaldía de Chimichagua

“Las venezolanas perdieron esta competencia, pero esas mujeres jugaron. Nadaron con la pelota en medio de codazos y fuerza, pero el deporte es así, entendemos que unos ganan y otros pierden”, afirma Doris Villa Orozco, habitante de este sector.



La intensidad del judo se vio reflejado en la garra de los deportistas. Los presentes de esta actividad lo valoraron en el Colegio Bilingüe.



El chileno Juan Pablo Vega Sambucetti, campeón nacional de judo, sostiene que este evento es su segundo campeonato internacional, define este encuentro como una de sus mejores experiencias.



“Es la primera vez que compito en los bolivarianos. Hay buenos competidores, la infraestructura está acorde con el evento. He ganado muchas medallas a nivel nacional, pero en algunos momentos he sentido ansiedad. Hay que demostrar nuestra capacidad deportiva en estas competencias”, subraya Vega.



“Me explicaron las expresiones técnicas del judo. Vine a estas competencias porque me gustan las artes marciales, pienso que se requiere de mucha técnica, paciencia y precisión en los movimientos”, expresó Eduardo Romero, uno de los asistentes.

Fiesta deportiva en Chimichagua

En la ciénaga de Zapatosa, en Chimichagua (Cesar), subsede de los Juegos Bolivarianas, las competencias de triathlon, remo, canotaje y natación en aguas abiertas, están en el orden de prioridades de los habitantes de este sector.



Las disputas de remo fue todo un acontecimiento y aglomeró multitudes en esta localidad. La exploración de este deporte acuático resultó divertida, los pobladores se trasladaron hasta las aguas de la ciénaga en chalupas y pequeños botes de pescadores para observar las competiciones.



Sobre el humedal continental más grande de agua dulce de Latinoamérica presenciaron a las pequeñas embarcaciones que se movilizaban de un punto a otro, propulsadas mediante remos.



“Ha estado lloviendo mucho y nos tocó salir en grupos de 15 para abordar los botes que nos llevan a las competencias. Desde allí vemos a los deportistas, ha sido emocionante porque nunca habíamos vivido algo semejante. Estamos seguros que los jóvenes a partir de ahora puedan practicar este deporte”, aseguró Luz Marina Rangel, habitante de Chimichagua.

Canción oficial de los bolivarianos

En la memoria colectiva de los cesarenses está grabada la canción oficial de los Juegos Bolivarianos 2022, que retumban con fuerza en cada escenario deportivo.



Las letras de este himno fueron escritas por el compositor de música vallenata, Wilfran Castillo.



El fervor de estos versos hace florecer las esperanzas de los atletas y de todos los que viven la pasión de estos deportes.



“Celebra conmigo la vida, enciende la llama de tus esperanzas. Tu fuerza, tu fe y energía, tu valentía, hoy prueban tus alas. La leyenda se hace deporte, yo no tengo miedo, quiero una medalla. Vuela, vuela, fuerza que alcanza, vuela, enciende tu llama…”, dice uno de los estribillos de la canción.



“Lo compuse pensando en la energía de los deportistas en la ciudad. En las ganas que tenemos como ciudad de dejar impresionados a quienes nos visitan de otros países, en el deseo que todos se vayan con una excelente imagen de la región y de nuestra música, de lo que representamos los autores para Colombia”, explicó Castillo.

La mascota

En estas contiendas ‘Guatapí’, imagen de los XIX Juegos Bolivarianos, también adquiere un lugar especial en el pódium de estas emociones.



Su nombre se origina del río Guatapurí, emblemático caudal de Valledupar. Simboliza a la iguana, una especie silvestre de la región en vía de extinción. Representa las habilidades de los deportistas, como destreza, movimiento, agilidad, fuerza y colorido.



Luce un uniforme deportivo como el de los atletas, con franjas blancas, amarillas, rojas y azul, que identifican la paleta de colores de las justas deportivas.



Está presente en todos los escenarios deportivos, se expresa con señas y movimientos rítmicos. Ha sido acogida con cariño por los vallenatos y las delegaciones que hacen parte de las justas deportivas.



En las ceremonias flamea con orgullo las banderas de los 11 países que participan de este evento internacional.



Ella es la encargada de fortalecer el espíritu de optimismo entre los jugadores y hacer vibrar las emociones de los presentes en este certamen.



La explosión de su encanto se manifiesta en todas las generaciones que asisten pletóricos a esta fiesta deportiva.



“Se pasea por todas partes. Me inspira ternura, diversión, es grato tenerla como mascota en estos juegos”, resalta María de los Ángeles Martínez, estudiante de bachillerato que asiste a las competencias.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar