Varios gobernadores indígenas de comunidades huitoto hicieron graves denuncias en contra de Miller Manuel Ranoque, padre de los cuatro niños rescatados en las selvas del Guavire, el pasado 9 de junio, después de 40 días de búsqueda, tras el accidente aéreo en el que murió su madre Magdalena Mucutuy.

Las denuncias se conocieron en un reportaje del programa Los Informantes que fue emitido en la noche del pasado domingo.

Según William Castro, gobernador de Puerto Sábalo-Los Monos, Ranoque habría abusado de una de sus hijastras. En su denuncia, manifestó que presuntamente el hombre intentó violar a la niña de 14 años en varias ocasiones.



La misma denuncia la hizo Ignacio López, gobernador de la comunidad de Berlín. Esta autoridad indígena fue quien alojó a la madre y sus cuatro hijos en una ocasión que ella abandonó a su esposo cansada de los supuestos abusos.



Cabe precisar que Ranoque es el padre de los dos hijos -un niño de cuatro y una de un año- menores de Magdalena. Las dos niñas mayores tienen 14 y 9 años y son hijastras de Ranoque.

Magdalena era la esposa de Manuel Ranoque, familiar del gobernador indígena de esa zona. Foto: Twitter: @OPIAC_Amazonia / Suministrada

Después de ser rescatados, los niños fueron llevados al Hospital Militar, donde permanecerán durante otros días. Lesly, la hija mayor de Magdalena, pidió que solamente la pudiera visitar mujeres, ningún hombre.

'Se habría quedado con unos recursos'

En una rueda de prensa posterior al rescate de los niños, Ranoque aseveró presuntas amenazas de un frente de las disidencias de las Farc. Sin embargo, la verdad sería otra muy diferente.



De acuerdo con los gobernadores entrevistados, el padre de los niños huyó de su comunidad porque las autoridades indígenas lo iban a castigar con base en sus normas. El castigo consistía en beber una mezcla de tabaco y sal, que podría causarle, incluso, la muerte "si era culpable de los delitos" que imponen los caciques.



El gobernador Castro reveló que en su condición de gobernador de Puerto Sábalo, Ranoque viajó a Bogotá con 9 millones de pesos con el fin de hacer gestiones a favor de la comunidad. A su regreso, Ranoque no tenía esa suma de dinero porque, según él, en la capital del país se la robaron durante un atraco.



Ranoque, según el gobernador Castro, no regresó con el dinero, pero sí con una nueva pareja y que sería otra esposa porque no dejó a Magdalena. Supuestamente Ranoque se pavoneaba con sus dos mujeres y sentenciaba que le iba a enseñar a los niños varones de la comunidad a ser "verdaderos hombres". La comunidad destituyó a Ranoque en abril pasado.



El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar decidirá quien se queda con la custodia de los cuatro niños rescatados.

