Las claves del Quindío para ser el de más ocupación hotelera

Los paisajes, la amplia oferta en alojamientos rurales y urbanos y las actividades ecológicas, ubicaron al Quindío en el ‘top’ de la lista de los destinos más visitados por los turistas en el país durante fin de año del 2020 e inicio del 2021.



Gracias a que la tendencia de recorrer los destinos de naturaleza, salud y bienestar está tomando fuerza en el mundo y en Colombia, el Quindío les quitó el primer lugar a los destinos de playa.



En la temporada del año anterior (final de 2019 e inicio de 2020), San Andrés logró la primera posición en ocupación hotelera, seguido de Cartagena en segundo lugar y Magdalena en tercer lugar. Ese año, Colombia alcanzó un récord con 56,96 por ciento de hoteles ocupados en el acumulado de enero a diciembre. Mientras que este año esa cifra bajó al 30.99 por ciento tras las medidas de aislamiento, las cuarentenas y toques de queda que se registraron en el 2020.



No obstante, Quindío superó el promedio general y ocupó el primer lugar con 62,82 por ciento, seguido de Magdalena con el 58,43 por ciento y Tolima y el Alto Magdalena con 46,41 por ciento.



Según Cotelco, los colombianos mostraron una preferencia por viajar al interior del país y los datos reflejaron “una importante demanda por destinos con vocación en el producto turístico de naturaleza, contrario a los sitios de alta aglomeración”.



El director ejecutivo de Cotelco, capítulo Quindío, Eduardo Mejía Jaramillo señaló que la preferencia fueron los paisajes. “El turista estaba buscando naturaleza, espacios verdes y actividades en el campo, ahí estuvo gran parte del hospedaje de esta temporada, mientras que los hoteles urbanos no tuvieron una gran participación en este porcentaje de ocupación como en años anteriores”.



Susana Restrepo, vocera de Alojamientos Rurales de Colombia afirmó que la pandemia por el coronavirus ha generado un cambio en las preferencias de los visitantes.



“Los turistas están prefiriendo los glamping porque no hay aglomeraciones, ni pasar por un corredor con 50 habitaciones y las personas se sienten más seguras en estos sitios. Después de las cuarentenas, las personas ahora quieren estar en contacto con la naturaleza”.



Según la Secretaría de Turismo del Quindío, los municipios más visitados fueron Salento, Filandia, Circasia, Pijao y Buenavista, localidades donde predominan los alojamientos rurales y las actividades al aire libre como en el Valle de Cocora, la reserva Barbas Bremen, el páramo del Chilí, los miradores naturales, entre otros.



Incluso, varios reconocidos influencer del país postearon sus fotos recorriendo los paisajes del departamento, tomando una taza de café o disfrutando un paseo en jeep Willys.

La secretaria de Turismo del Quindío, María Teresa Ramírez aseveró que pese a las restricciones que se tuvieron “el balance general fue bueno para el departamento”.



Reveló que en compañía de los alcaldes de los municipios que tuvieron un aforo alto en esta temporada como Salento, Filandia, Circasia, Pijao entre otros harán parte de un proyecto con la Secretaría del Tic del Quindío para controlar el aforo en estas localidades.



“Necesitamos medir el aforo e indicarles a los turistas dónde pueden estar, dónde se pueden hospedar, dónde pueden parquear, etc. Estamos tratando de crear estrategias para las temporadas de Semana Santa y mitad de año para que todos nos beneficiemos”, dijo Ramírez.



Según datos del Observatorio de Turismo de la Cámara de Comercio de Armenia, pese al incremento de turistas que se tuvo en el departamento en el final de la temporada pasada, no fue suficiente para subsanar la afectación de todo el año por el cierre.



Además, la reducción en el aforo de los diferentes lugares y las restricciones en las vías como La Línea, no permitieron que el porcentaje de turistas aumentara más.

LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA