Las claves de: los últimos escándalos del PAE en el país

Según informó la Contraloría en días pasados, actualmente hay 154 procesos de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).



En dinero eso implican pérdidas de 84 mil millones de pesos resumidos en corrupción, mala administración de recursos y sobrecostos.



Estos son los últimos escándalos del programa en el país y el estado actual, según la Contraloría:

Investigaciones

Según la Contraloría, hay al menos 5 gobernadores, 7 exgobernadores, 8 alcaldes y 45 exalcaldes investigados por irregularidades con el programa.



Además, el ente afirmó que en 17 procesos a nivel nacional se imputaron cargos por el desvío de 7.000 millones de pesos.



Exgobernadores con procesos en la Contraloría:



-José Facundo Castillo, exgobernador de Arauca, tiene tres procesos por más de 6.367 millones.



-Luis Alberto Monsalve, exgobernador de Cesar, a quien se le imputaron cargos por el desvío de 630 millones.



-José María Ballesteros Valdivieso, exgobernador de La Guajira, tiene dos procesos por más de 16.339 millones.



-Richard Alfonso Aguilar, exgobernador de Santander y actual senador, tiene un proceso en su contra por 3.923 millones.



-Jorge Barraza Farak, exgobernador de Sucre, contra quien se sigue un proceso por 31 millones de pesos.



-En Caquetá está investigado Álvaro Pacheco Álvarez,



-En el Amazonas está investigado Carlos Arturo Rodríguez Celis.

Últimos escándalos

Cartagena

Casi 88 mil estudiantes en Cartagena no han recibido alimentación por parte del PAE este año. A la fecha, según denunció la congresista Karen Cure, no se ha contratado la entrega de la alimentación, y por tercera vez se suspendió la licitación para la adjudicación del contrato.



Santander

130 mil estudiantes de Santander están sin refrigerios del PAE desde el 3 de agosto de este año y deberán esperar mes y medio más. Esto debido a que no se logró la interventoría para la adición presupuestal para continuar con el contrato.



Quindío

En junio de este año al menos 28.000 estudiantes de este departamento (menos Armenia) estuvieron diez días sin alimentación escolar debido a la suspensión del contrato por parte de la Secretaría de Educación del Quindío por el incumplimiento de algunos requisitos por parte del operador.



Meta

En este, al igual que en distintos departamentos del país, se presentaron demoras a principios de este año en la contratación de los operadores para la alimentación. En el Meta, la licitación se cayó tres veces antes de ser adjudicada en mayo.



