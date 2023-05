Han pasado 30 días desde que la avioneta Cessna 206 de matrícula HK 2803 se accidentara en la frondosa selva de Caquetá y aún no ha sido posible encontrar a los cuatro niños indígenas que viajaban en la aeronave.



(Le recomendamos leer: Casi 300 personas bucan a 4 niños perdidos en selva de Colombia).



En tierra más de 300 hombres entre comandos especiales de las Fuerzas Militares y comunidades indígenas recorren la zona todos los días desde las 6 de mañana cuando el sol se asoma en el horizonte. Mientras tanto, en el cielo por lo menos 3 helicópteros sobrevuelan el perímetro y con un megáfono de alto alcance emiten un mensaje grabado por la abuela de los menores en lengua indígena.

Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 años; Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 1 año, se han convertido en el principal objetivo de la denominada “operación esperanza”, la cual reúne los esfuerzos de todo un país en el anhelo de encontrar a los menores con vida.

Tetero hallado perteneciente a niños desaparecidos. Foto: Fuerzas Militares.

La primera pista que se encontró después de la tragedia fueron los restos de la avioneta accidentada y horas más tarde, los tres cuerpos sin vida de los adultos que estaban en el vuelo. Sin embargo, los cuatro menores que cayeron en zona selvática habrían sobrevivido al siniestro y estarían buscando la forma de salir de la selva de la Amazonia, en territorios entre Caquetá y el Guaviare.



Desde entonces, comandos especiales de búsqueda de las fuerzas militares han liderado un recorrido que ya supera los 1.250 kilómetros de inspección y que ha dejado consigo varias pruebas de que los 4 niños habrían recorrido la zona en días pasados.



(Le podría interesar: Menores desaparecidos en la selva: hallan huella que sería de una de las niñas).



Unos pañales, un tetero bebé, tijeras, unos zapatos y huellas frescas serían la esperanza y las pistas claves para trazar una ruta sobre el posible camino que habrían recorrido los menores y que según fuentes oficiales, estaría dirigido hacia el nororiente, sendero que conduce al río Apaporis.



Y aunque en las últimas horas se emitió un reporte de que los comandos especiales habrían estado a tan solo 100 metros de los menores, no ha sido posible establecer su ubicación exacta, ya que en la selva no se ve más allá de los 20 metros.



En las intensas labores de búsqueda han surgido varias teorías del paradero de los menores y de los posibles métodos que están usando para sobrevivir en casi un mes después del accidente.

Esta sería la ruta que habrían recorrido los niños indíogenas, según las pruebas halladas. Foto: Fuerzas Militares

La voz del duende

Padre de los niños perdidos ayuda en la búsqueda Foto: Fuerzas Militares

La familia de los menores ha sido una fuerza especial que desde el primer momento se unió al bloque de búsqueda y recorre la selva con los comandos especiales todos los días.



Sin embargo, también son receptores de mensajes ancestrales que llegan desde las comunidades indígenas y que plantean varios misterios ocultos como el de la aparición de un duende que tendría a los niños.



(Además: Un 'duende' no dejaría salir a los niños indígenas perdidos en la selva, según familiar).



La teoría fue planteada por uno de los tíos de la familia, quien aseguró que la voz de un duende estaría despistando a los menores y que les habría dicho que botaran los objetos que tenían porque eso no les servía.



Así mismo, se dice que habrían perdido el sentido de la escucha y que por influencia del duende estarían sordos ante los mensajes de las autoridades.

El mensaje de los chamanes

Me dijeron que la noche del 24 de mayo o mañana 25 de mayo, me darían información sobre el paradero de los niños y que en dos días se haría el rescate FACEBOOK

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO conoció hace algunas semanas el testimonio de María Fátima Valencia, abuela de los niños, quien permanece en Villavicencio expectante ante cualquier noticia del paradero de sus nietos.



(Le podría interesar: Exclusivo: abuela de niños perdidos en Guaviare dice que chamanes le dieron un mensaje).



En ese momento, la mujer explicó que chamanes de la zona tendrían información reservada sobre el paradero exacto de los niños:



“Me dijeron que la noche del 24 de mayo o mañana 25 de mayo, me darían información sobre el paradero de los niños y que en dos días se haría el rescate”, afirmó Valencia. Sin embargo, hasta la fecha de esta emisión, la información no ha llegado a la familia.

Facebook Twitter Linkedin

Indígenas se unieron a la búsqueda de los cuatro niños. Foto: Fuerzas Militares

El intento de engaño

“Me mostró unas fotos para demostrarme que habían encontrado a los niños, pero eran crespos, mis nietos no son así, yo tengo fotos de ellos" FACEBOOK

En diálogo con este medio, la mujer también comentó que comunidades campesinas de la zona intentaron tenderle una trampa a la familia diciendo que tenían a los niños en un resguardo de la zona y que estaban a salvo.



No obstante, cuando se entregaron las pruebas requeridas para hacer el rescate, los campesinos entregaron unas fotografías que no correspondían a los niños indígenas que se estaban buscando desde hace casi un mes.



(Le recomendamos leer: Ruta que habrían recorrido los niños perdidos en la selva, según las pistas encontradas).



“Me mostró unas fotos para demostrarme que habían encontrado a los niños, pero eran crespos, mis nietos no son así, yo tengo fotos de ellos", comentó Valencia.



De hecho, también se alcanzó a decir que un lanchero los había recogido y que los había llevado a Cachiporro, en Vaupés, teoría que finalmente fue desmentida.

La zona de misterio

Facebook Twitter Linkedin

Avioneta accidentada en la selva de Caquetá y Guaviare Foto: Fuerzas militares

Otra de las teorías dice que la niña de 11 años ya no sería la encargada de guiar al grupo: una “fuerza del más allá” estaría “cargando” a los menores.



El abuelo de la familia aseguró hace unos días que recibió información de unos “parientes” quienes afirmaron que esa zona selvática tenía un misterio y que las huellas encontradas serían de algo que estaría guiando a los desaparecidos.



(Además: 'A los niños alguien los está cargando, es zona de misterio': abuelo habla de búsqueda).



“Esa zona tiene misterio, es un misterio. Los niños ya no son guiados por la niña, tiene que haber alguien guiando, pero no es ni indígena, nadie, es algo de esa región. Por eso estoy pidiendo que allá los indígenas de esa región, en la parte tradicional, si conocen de un espíritu, si conocen el idioma, nos ayuden”, sentenció el abuelo.

¿Reclutados por las disidencias de las Farc?

A tan solo 2,8 kilómetros del punto exacto en el que se accidentó la avioneta, hace un año y medio, las autoridades habían encontrado un campamento guerrillero que, al parecer, hacía parte de la organización disidente de Iván Mordisco.



Fue por esta razón que se alcanzó a decir que los niños podrían estar reclutados por grupos armados que hacen presencia y patrullajes en la zona.



Sin embargo, el comandante encargado de la “operación esperanza” ha sido enfático en que esta teoría es poco probable y que los niños están perdidos en el bosque.



Por ahora, las labores de búsqueda continuarán hasta que no se encuentren a los 4 niños que perdieron su rastro sobre las 7:34 a.m. del primero de mayo, día cuando la avioneta envió su reporte de emergencia a 175 kilómetros de San José del Guaviare.

La búsqueda no se ha detenido y continuamos esperanzados en encontrar los niños con el apoyo de los equipos satelitales que guían y orientan las tropas y comunidades indígenas en la zona. (3) pic.twitter.com/t15e36aztn — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) May 30, 2023

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

