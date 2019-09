Experto analiza el arriesgado aterrizaje de avión en Manizales

Diferentes hipótesis rodean el incidente registrado este sábado 7 de septiembre en el aeropuerto La Nubia, en Manizales, cuando se conoció, a través de un video, cómo un avión aterrizó de forma abrupta sobre la pista generando conmoción en la opinión pública.

En el video se ve cómo el piloto hace una maniobra para controlar el aterrizaje, en el que un avión de referencia ATR 72600 hizo un primer contacto con la pista, golpeó su parte delantera y luego se movió pareciendo que tomaría altura de nuevo.



La respuesta de la aerolínea fue que este suceso se habría dado por los “fuertes vientos”; sin embargo, la Aeronáutica Civil ya se encuentra al frente de la investigación para determinar las causas del incidente.

Así quedó el avión de Avianca en Manizales Foto: Cortesía.

Por su parte, el capitán Julián Pinzón, director de Seguridad Aérea y Asuntos Técnicos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), señala que esta pista de aterrizaje tiene un componente que la hace especial.



“Los aeropuertos tienen condiciones difíciles y diferentes en Colombia –explica el capitán–; La Nubia es un aeropuerto que es atípico geográficamente por donde está ubicado”.



La Nubia es un aeropuerto que cuenta con más de 40 años de operación. Según Julián López, administrador de la terminal aérea, en todo ese tiempo no se han registrado incidentes qué lamentar.



Cuenta con 11 vuelos diarios, 7 operados por la aerolínea regional Express Americas, filial de Avianca y a la cual permanecía el vuelo en cuestión, y cuatro de la aerolina Easyfly. También cuenta con las garantías para operar desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. como lo hace hasta el momento.

Pero su ubicación –como resalta el especialista de Acdoc– es lo que genera esas condiciones especiales: la terminal se encuentra ubicada entre montañas, lo cual a la hora que sea necesario un sobrepaso, esto genera temor entre los pilotos.



Los sobrepasos son maniobras que los pilotos deben efectuar desde el momento en el que se encuentran realizando una aproximación a la pista de aterrizaje, que se empieza a contemplar cuando se encuentran por debajo de los 1.000 pies de altura.



“Esto significa que cuando un piloto se encuentra en ese punto de aproximación –aclara Pinzón– debe calcular si las condiciones están dadas para lograr un aterrizaje, o en caso de no poder lograrse, pueda seguir su curso hacia un punto fijo y retomar la ruta para intentar tomar la pista de nuevo. Pero como uno lo primero que se encuentra es un cerro cuando va a efectuar esa maniobra, por eso se prefiere calcular y realizar el aterrizaje en el primer intento”.



El capitán aclara que esta maniobra se realiza porque la pista es corta y en caso de tener que realizar el sobrepaso, el piloto deberá tomar rumbo hacia su izquierda y pasar cerca de algunos edificios en Manizales. “Desde todo punto de vista, son condiciones apretadas para los pilotos”.



Desde el momento en el que los pilotos se encuentran realizando el cálculo, según cuenta Pinzón, los operadores del aeropuerto La Nubia le piden que si no está seguro del aterrizaje lo mejor es que no lo haga.

¿Qué pasó realmente en Manizales?

Al momento del aterrizaje, el avión choca casi de frente contra la pista. Esto puede ser producto del viento que cambió sobre la cola generando el impacto.



“Al momento de golpearse –indica Pinzón–; estoy hablando de cuestión de segundos para el piloto, él puede tomar la decisión de subir e intentar el sobrepaso, pero como hubo un golpe, pudo tener problemas de presurización y cuando vaya a realizar el sobrepaso es necesario volver a elevarse a unos 3.000 pies, por lo cual el piloto prefiera quedarse. El 99 por ciento de los pilotos que hayan volado a Manizales te van a decir que se quedan”.

Así quedó la pista de aterrizajes de aeropuerto en Manizales Foto: Cortesía.

Producto del impacto, el piloto prefirió frenar para evitar complicaciones en la maniobra del sobrepaso, pues con un golpe en la estructura, es difícil realizar las maniobras correspondientes, como buscar el aeropuerto más cercano que sería el de Pereira.



Por ahora, hay diferentes maneras de enfocar la investigación que realizan los expertos de la Aeronáutica Civil.



Lo primero es analizar los problemas operacionales, como reportes de mantenimiento del avión, si ha tenido problemas de control de vuelo durante los últimos 12 meses. También investigan la preparación de la tripulación y los auxiliares de vuelo. Hasta cuán fue la última vez que realizaron un aterrizaje en ese punto.



“Ellos se encargan de revisar hasta a la empresa –comenta Pinzón–; si tenían problemas de solvencia económica, si tenían permiso de operación en el aeropuerto u otros problemas laborales”.



El informe final será entregado hasta dentro de un año. Por lo pronto, según el capitán de Acdoc, se entregaría un reporte preliminar en 90 días.

