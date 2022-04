El candidato a la vicepresidencia por la coalición Equipo Colombia Rodrigo Lara Sánchez, recorrió el sur de La Guajira, en su primera visita oficial, para dar a conocer las propuestas que lidera Federico ‘Fico’ Gutiérrez a la presidencia.



En su recorrido visitó los municipios de Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar y El Molino.



Lara aseguró que La Guajira tiene temas vitales, por lo que propone una gerencia especial para no seguir pasando año tras año con los problemas que se tienen en materia de desnutrición, acceso al agua potable y baja productividad entre otros.



Culminación de la represa del Ranchería

“Lo que queremos es que esté acá un alto representante del Gobierno, que no solamente venga, escuche y se vaya, queremos que esté acá permanentemente viendo los avances, acompañando la gestión pública de los diferentes proyectos que se desarrollen en La Guajira”, indicó Lara.



Explicó que de llegar a la vicepresidencia hará un trabajo cercano a la gente, por lo que se compromete a estar recorriendo el país para trabajar desde las regiones articulando los recursos para definir entre todos las prioridades.



“Acá no vamos a estar encerrados en un palacio, vamos a estar en las regiones construyendo con los actores de la región, porque no se trata de decir venga y hagan esto, sino que decidamos entre todos, aquí están los recursos y esto es lo que queremos hacer”, dijo.



Uno de los compromisos es la culminación de la represa del Ranchería, lo que permitirá habilitar 18 mil hectáreas de tierra a través de dos distritos de riego y garantizar suministro de agua para nueve municipios.

Compensar a las comunidades y ser

responsables con el medio ambiente

Indicó Lara que Colombia debe avanzar hacia las energías más limpias, destacando el gran potencial con que cuenta La Guajira en materia de energía alternativas que han dado paso al desarrollo de los parques eólicos, lo que permitirá hacer una migración progresiva.



“Colombia no puede renunciar a la riqueza minera y de petróleo por una propuesta populista, La Guajira tiene una riqueza minera y de gas que debe seguir aprovechando, ¿Cuánto pagaríamos si no seguimos explotando el gas y el petróleo? Pagaríamos 30 o 40 mil pesos del recibo del gas”, sostuvo Lara.



Agregó que el Goboerno y la empresa privada debe compensar a las comunidades y siendo responsable con el medio ambiente.



En cuanto al tema de las regalías, se refirió a los 14 billones de pesos depositados por este concepto y que no se han podido ejecutar debido a la dificultad en la elaboración y ejecución de los proyectos.



“El Gobierno tiene que ser un facilitador para que estos recursos que pertenecen a las regiones se puedan desarrollar en obra pública, que puedan generar empleo, productividad y competitividad”, puntualizó Lara.



Así mismo, resaltó que de esta forma se puede reactivar la economía de La Guajira.



En su recorrido Lara, se hizo acompañar del representante a la Cámara Alfredo Deluque, recién electo senador por el Partido de la U, exalcaldes, diputados, concejales, líderes sociales y gremiales.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha