Ataque con granada a casa del hermano del Alcalde de Florencia, Cauca

El alcalde de Florencia, sur del Cauca, Orbey Fuentes, denunció un ataque armado contra la vivienda donde vive su hermano junto a su familia en zona rural de este municipio.



El mandatario explicó que los hechos ocurrieron en la noche del lunes 3 de octubre cuando desconocidos que se movilizaban en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra el inmueble, donde se encontraban dos menores y otros adultos.



El ataque se presentó en la vereda La Cuchilla, corregimiento de El Hato.



“Gracias a Dios no hubo heridos, solo daños materiales, ya que las personas que se encontraban dentro de la vivienda alcanzaron a reaccionar”, expresó mandatario municipal.



La explosión del artefacto dejó daños en ventanas, en el piso y también daños en el techo de la vivienda.



Según el alcalde, su hermano hace dos años fue víctima de otro atentado, cuando se movilizaba con su esposa en un vehículo particular por la vía que conduce a Pasto, Nariño.



“El hizo las denuncias, pero resultados como tal no se tuvieron por parte de las autoridades”, indicó.



De igual forma indicó que, hace aproximadamente dos semanas, dos desconocidos lo abordaron en una estación de servicio.



“Eran unos hombres que decían él es, él es y luego se fueron”, agregó.



El alcalde mantiene un esquema de seguridad para su protección.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX

POPAYÁN

