Organizaciones ambientales, campesinos e indígenas lanzaron un llamado de auxilio a las autoridades competentes en Pasto y el país advirtiendo sobre las afectaciones ambientales que sufre desde hace varios años la laguna de la Cocha, a 23 kilómetros de Pasto.

Según representantes de la Organización No Gubernamental Ayuda en Acción, este espejo de agua se ha visto afectado por las construcciones permitidas en zonas de ribera, el turismo masivo y la explotación piscícola que ha crecido en los últimos 15 años.



Mauricio López, coordinador de esta ONG, señala que es notorio el deterioro en la laguna, además, los lugareños advirtieron la contaminación paulatina de sus aguas y la crisis ambiental que se genera con los incendios, al parecer, provocados.



El incendio más reciente se produjo en el año 2019, cuando la quema de cobertura vegetal se extendió a unas 80 hectáreas, lo que ocasionó la pérdida irreparable de una enorme cantidad de frailejones y otras especies vegetales exóticas del páramo.



En la otrora denominada ‘Pequeña Suiza’ de Nariño, sus habitantes y los dueños de hoteles sostienen que la laguna -que cuenta con más de 40 kilómetros cuadrados de extensión- se asfixia por la contaminación, sumada a la progresiva deforestación en los alrededores.

Desde la comunidad indican que La Cocha no solo es un humedal amparado por la convención Ramsar (un acuerdo de cuidado y protección internacional), sino también un espacio de conservación que puede afectar otros ecosistemas, como, por ejemplo, los páramos.



El deterioro es tal en la laguna que se puede ver en el complejo de páramos del cerro de Patascoy la muestra de las afectaciones que van en aumento.



Según un análisis realizado por Ayuda en Acción, sobre la afectación de los frailejones en la vereda Santa Isabel, anclada en la misma laguna, se puede percibir el deterioro y la reducción de las áreas sembradas con frailejones.



Por su parte, campesinos de la zona dijeron, además, que la situación se torna aún más compleja con la explotación irracional de la madera en extensas áreas al sur de la laguna para la obtención del carbón.

La agricultura y la contaminación se han extendido a los ecosistemas vecinos. Foto: Andrés Felipe Cabrera - Archivo particular

El malestar es aún mayor, pues los campesinos sostienen que sobre la zona oriental de la laguna existe una sobrecarga en la producción de trucha, muy fácil de comprobar con la oferta permanente del producto en supermercados, graneros, tiendas y hasta por particulares en la capital de Nariño.



Y si se trata del análisis químico del agua que se ha venido haciendo casi, de manera permanente, el panorama tampoco es alentador. “Eso hace que el oxígeno en el cuerpo de agua se reduzca”, aseveró López.

Otra de las denuncias que preocupan a los habitantes de la zona y los ambientalistas es que en el sector conocido como El Puerto, donde se localizan más de un centenar de restaurantes, graneros, tiendas de artesanías y viviendas, se registra una alta contaminación de las aguas, por lo que el hábitat para los peces allí ya se torna insostenible.



“Con el turismo desmedido que se está dando, más la ausencia de un sistema de acueducto y alcantarillado y el mal manejo de los residuos sólidos, todo está contribuyendo a que esa carga de contaminación en la laguna deba parar ya y eso es una responsabilidad de todos”, señala López.



Aunque no existe un censo oficial de población, se estima que habría más de 12.000 habitantes en la zona, pues hace tres años, durante la cuarentena por el covid-19, desde la capital departamental, muchas familias adquirieron predios para la construcción de cabañas, algunas de ellas para su uso personal y otras destinadas al alojamiento de turistas.



Para Julio César Parra, regidor mayor del resguardo indígena quillasinga Refugio del Sol, la mayor amenaza que hoy tiene La Cocha es la ausencia de una planta de tratamiento de aguas residuales.



“Si bien es cierto que en este momento se avanza en un plan de acueducto y alcantarillado para una parte del territorio, no hay un manejo adecuado de los residuos sólidos”, denuncia Parra.

El líder indígena asegura que las instituciones locales, como la gobernación de Nariño, la alcaldía de Pasto y la Corporación Regional de Nariño (Corponariño), se tiran la pelota alegando que faltan recursos mientras que el problema se mantiene y cada vez apunta a empeorar.



El director de Corponariño, Hugo Mideros, dijo que tales afirmaciones no son correctas.



"La Corporación, desde el 2014, no ha otorgado un solo permiso más de ocupación de cauce. Además, se han incrementado sustancialmente las diferentes acciones contra quienes han cometido daños ambientales en la laguna”, respondió Mideros.



El funcionario estimó que la problemática que rodea a La Cocha no se la debe abordar desde una sola perspectiva, "pero sí es absolutamente necesario tomar decisiones, tener los datos reales y poder actuar".

Sobre la disposición de los residuos sólidos

Parra aseveró que las autoridades también han incumplido una orden judicial expedida por el Consejo de Estado, de años atrás. Se trata de una orden expedida en 2012 por un juzgado en Pasto, donde se determinó que Corponariño debía implementar el plan de manejo ambiental en la laguna.

Ese plan de manejo ordenaba la instalación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en 18 comunidades del corregimiento de El Encano, "pero hasta la fecha solo se está empezando a implementar el alcantarillado, en las otras veredas conexas no hay aún plantas de tratamiento de aguas residuales".



Según el líder indígena, no solamente se ha fallado con el otorgamiento de licencias de construcción y de permisos de cauce de manera inconsulta, también estima que se cometió el error de permitir la producción de trucha a gran escala. “Esos cultivos de trucha están monopolizados, inclusive, determina el mercado interno en el comercio del producto”.



Considera que tal situación ha generado un gran desequilibrio económico para los nativos. Ante estas acusaciones, la subdirectora de Corponariño, Natalia Moreno, indicó que en La Cocha "cualquier usuario que vaya a intervenir en este caso un área del espejo de agua deberá tramitar previo inicio de las actividades unos permisos ambientales".



Dijo, además, que la corporación ha sido uno de los gestores en la conservación de la laguna con acciones de protección. La funcionaria declaró que Corponariño ha venido analizando ocupación de cauce a usuarios. "En el caso del cultivo de las truchas requiere una serie de permisos", dijo. Además, reconoció que la problemática ambiental en la laguna viene de tiempo atrás. "El problema es bastante complejo", señaló Moreno.

Rodrigo Duque, administrador de la reserva natural Tunguragua, una de las 52 reservas existentes en La Cocha, no duda en señalar que la mayor dificultad que La Cocha enfrenta es, como sucede con otros ecosistemas estratégicos naturales de Colombia, el modelo de desarrollo y la depredación existente.



“Es utilizar el recurso hídrico, el recurso natural que se puede gastar, que se puede depredar, pero sin ser recíprocos con la misma naturaleza, ese es el mayor problema”, explicó. Aseguró que rescatar y salvar La Cocha es una tarea que debe involucrar a todos. “Sin duda depende de todos. Eso debe generar un movimiento que posibilite el asiento de todos los actores sociales, económicos, ambientales e institucionales”, añadió.



Paralelamente propuso que de esa mesa de diálogo salgan compromisos de los involucrados, los cuales deben ser válidos y deben ser objeto de un riguroso seguimiento. De modo que se asegure un uso sostenible de ese patrimonio natural para Nariño y el país.



El regidor Parra recordó que La Cocha tiene una capacidad de aprovechamiento y uso piscícola que ha sido evaluada a través de estudios técnicos y científicos, y que ahora son considerados obsoletos y sin vigencia.

Mauricio de la Rosa

Para EL TIEMPO

Pasto (Nariño)

