Por videollamadas estarían extorsionando a los comerciantes del Tolima: esto se sabe

Inseguridad y nueva modalidad de robo en el departamento del Tolima. Entes de seguridad, recientemente, informaron acerca de las extorsiones que se han presentado en la región en esta temporada de Navidad y de Año Nuevo.



Según las autoridades, las víctimas estarían siendo contactadas por medio de redes sociales. Son amenazadas e intimidadas con altas sumas de dinero.



Gracias a la investigación por parte de la Policía de la región del Tolima, las autoridades lograron establecer que algunas personas estaban siendo extorsionadas por la delincuencia común, quienes afirman hacer parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) con el propósito de sembrar terror y pánico en la zona.



Conforme con las declaraciones que el coronel Libardo Fabio Ojeda, comandante de la Policía en el Tolima, dio a RCN Radio, los casos frente a extorsiones aumentaron durante este último mes del 2023.



"Se nos está presentando en los últimos días un incremento en los casos de extorsión y principalmente en esta modalidad de videollamada, que se da en época decembrina, donde personas simulan ser integrantes de las disidencias de las Farc. Se visten con camuflados y con armas de fuego como fusiles y pistolas", manifestó Ojeda.



Tenga cuidado con las llamadas en las que le piden dinero. Foto: iStock

¿Quiénes están siendo contactados por estos delincuentes?

En las declaraciones que el funcionario emitió, se conoció que las víctimas estarían siendo comerciantes de diversos sectores productivos.



"Intimidan para el pago de extorsiones, esto se viene presentando en el norte del departamento y en municipios al sur oriente de la región, como es el caso de Coyaima, Saldaña, Purificación y Natagaima", informó el comandante.



Por su parte, la Policía de la zona ya se encuentra en labores de investigación con el fin de dar con los responsables de esta situación. No obstante, no se descarta oficialmente el hecho de que estas personas no sean parte de la organización correspondiente a la guerrilla del país.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

