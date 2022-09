Las bandas delincuenciales que se han especializado en hurtar los famosos relojes Rolex han perpetrado robos casi que de película. En Cartagena, dos hombres planearon despojar a un hombre de una valiosa prenda como esa, pero todo les salió mal: uno fue capturado y el otro permanece hospitalizado.

El fallido intento de robo se registró el pasado 29 de agosto, en el sector de Manga, de la capital del departamento de Bolívar. Ese día, la víctima del hurto, un reconocido gallero de La Heroica, fue abordado por los dos ladrones, que se movilizaban en un carro de color blanco.



Los dos hombres abordaron a la víctima, un hombre de 53 años, y este alcanzó a forcejear con uno de ellos. En ese momento, uno de los ladrones resultó herido con un disparo de arma de fuego.



Entre tanto, el otro ladrón intentó huir, pero fue capturado por la Policía y posteriormente llevado ante un juez de control de garantías, quien acogió los argumentos de la Fiscalía y ordenó en su contra medida de aseguramiento por los presuntos delitos de hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego.



Según la Policía, a uno de los retenidos le decomisaron un revólver calibre 32 y le hallaron el reloj robado, avaluado en unos 100 millones de pesos.



En las audiencias concentradas, este hombre no aceptó su responsabilidad en los cargos imputados por el ente investigador y acusador y por decisión del juez del caso su reclusión se llevará a cabo en la cárcel de Ternera.



Con respecto al segundo hombre, el juez decidió que una vez se recupere de las heridas en el centro asistencial donde se encuentra hospitalizado se realizará la audiencia de medida de aseguramiento.



No obstante, a este hombre se le daría el beneficio de detención domiciliaria por el delito de porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.



Cabe señalar, que la Policía le prestó los primeros auxilios al hombre que resultó herido mientras era traslado a un hospital.

