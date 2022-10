Erika Almario llegó al cementerio central de Sincelejo en compañía de su hija y su nieta. Ese día su hijo Adalberto Andrés Villalba Almario, quien fue asesinado el 19 de junio de 2019, cumpliría 28 años de edad. Sus restos reposaban en la bóveda que ella pretendía adornarla con globos, guirnaldas y serpentinas.



La sorpresa fue grande cuando encontró la tumba vacía y el ataúd despedazado.



Habían pasado tres años y cuatro meses y ella siempre estuvo pendiente del lugar donde reposaban los restos de su hijo.



“La tumba siempre estuvo con flores: era una buena lápida con su foto, arreglada en todo momento y las visitas eran contantes”, cuenta Erika Almario.

Hallaron una bolsa negra sobre una

bóveda con la lápida que identificaba a su hijo

Adalberto Andrés Villalba Almario trabajaba como baterista del picó ‘El Pequeño’ y era conocido en ese mundo de la música y el sonido, como ‘El Nene Tremendista’, tenía entonces 24 años de edad.



Su fama como baterista de un popular equipo de sonido que amenizaba las mejores fiestas de Sincelejo y la región creció rápidamente.



El 19 de junio de 2019 se encontraba en una esquina del barrio Tierra Grata, al noroccidente de Sincelejo, cuando un sicario en motocicleta le disparó en repetidas ocasiones.



Después de encontrar la tumba vacía en el cementerio central de Sincelejo, Erika Almario y su hija iniciaron la búsqueda de los restos de Adalberto Andrés, con el apoyo de uno de los vigilantes del lugar.



Media hora después hallaron una bolsa negra sobre una bóveda con la lápida que lo identificaba y una de sus hijas con la protección de guantes revisó y encontró la gorra y las trenzas con la que fue sepultado.



“Habían partido los huesos. El esqueleto estaba completo, mi hijo era joven y apenas iba a cumplir cuatro años de fallecido. Como no cabía en la bolsa, lo partieron para meter los restos en bolsa”, explicó.

Cementerio de Sincelejo. Foto: Policía Nacional

Se evidencian restos removidos de ataúdes

Contó además que se dirigió ante la administración del cementerio y recibió como respuesta que ellos no sabían nada de lo que sucedía y no respondían por nada.



“Así me dijeron, que ellos no sabían nada, que no tenían nada que ver, cuando ellos deben llevar una relación de todo lo que sucede en el cementerio, a quién sepultan, cuál es la bóveda y si sacan a alguien deben tener esa información y velar porque se cumpla con todos los requisitos legales para hacerlo”, señala.



¿Alquiler de bóvedas robadas?

La denuncia fue puesta ante la Fiscalía en Sincelejo y al parecer se estaría frente a un comercio de alquiler de bóvedas que estarían siendo desocupadas por sus dueños antes de que se cumpla con el supuesto tiempo pactado.



De esta situación al parecer harían parte trabajadores del cementerio central, quienes serían los encargados de sacar los restos óseos de las tumbas.



En varios sectores del cementerio central de Sincelejo se evidencias restos removidos de sus ataúdes. Se espera el pronunciamiento de la Alcaldía de Sincelejo, ya que este cementerio depende de esta administración, además la comunidad pide una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo