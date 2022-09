En el municipio de Samacá y, en general, en el departamento de Boyacá, hay estupor ante la decisión de un juez de darle el beneficio de detención domiciliaria a un hombre que hurtó dos celulares y tiene 11 anotaciones judiciales por el delito de hurto.

El hombre hurtó dos celulares en un establecimiento comercial del pequeño municipio boyancense, pero no alcanzó a escapar porque empleados del lugar se dieron cuenta del robo y lo atraparon.



El momento en que el hombre ya está en manos de algunos policías y comenzó a llorar pidiéndole a su víctima que no lo denunciara y prometiéndole un pago a cambio, fue registrado en video por algunas personas y pronto se hizo viral.



En el material audiovisual se puede apreciar cuando el hombre le imploró a su víctima que no lo denunciara y que él le pagaba "con la quincena".



En ese momento, las personas quizás creyeron que el señalado ladrón había hurtado los celulares por necesidad y que era su primer robo. Desconocían su extenso registro de hurtos y 53 comparendos, de los cuales 38 son por portar armas cortopunzantes.



La Policía dejó al hombre a disposición de un juez de control de garantías, que tras la exposición que hizo la Fiscalía de los hechos determinó darle medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria. Sin embargo, el juez ordenó que el hombre tenga vigilancia electrónica.



Además, el juez determinó que el hombre pueda trabajar entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde.



La noticia de la decisión del juez se regó como pólvora en Samacá y no fue bien recibida entre sus habitantes debido a los antecedentes del señalado ladrón.

