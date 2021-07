La zona rural de Sincé (Sucre) sufre con la sequía

Se fue la primera temporada de invierno y comenzó el calvario para los municipios de Sucre ubicados en la subregión Sabana, en el centro del Departamento, donde el fuerte verano se siente con toda su fuerza.



Uno de estos pueblos es el corregimiento de Granada, en la zona rural de Sincé con 10 mil habitantes, de los más grandes de Sucre, donde la sequía está atentando contra los cultivos y los animales vacunos.(También: Sedimentación, el eterno azote del puerto de Barranquilla)

El corregimiento es eminentemente agricultor y pequeño ganadero, herencia del municipio de Sincé, el más ganadero de las poblaciones de Sucre, de donde Granada depende geográfica y económicamente.



“En estos momentos los jagüeyes, o pozos se encuentran totalmente secos, tanto que para poder darle agua a las poquitas reses que tienen las personas acá, tienen que pedirle al vecino, o abrir los bebederos con pala”, dice el profesor y agricultor, Isaac León Herazo.



Los campesinos de la zona hicieron u llamado urgente a las autoridades locales y departamentales, al alcalde y al gobernador, para que les tienda la mano y poder enfrentar la situación que padecen.

Así se encuentran los campos en el corregimiento de Granada, en la zona rural de Sincé (Sucre). Foto: Cortesía de Isaac León Herazo.

“Que miren con buenos ojos esta zona agropecuaria y ganadera, quienes cultivan el pancoger, donde se sobrevive para tener la alimentación, el estudio de sus hijos y el sostenimiento del hogar con el poquito de leche que les da el ganado”.



Señala, que sin el agua es imposible que los animales puedan sobrevivir y mucho menos darle esa leche que venden al mejor postor y solventar sus necesidades.



“Le solicitamos que gestionen proyectos de mejoramiento y ampliaciones de jagüeyes para esta zona de la región Sabana afectada en su calidad de vida por la pandemia que enfrentamos. Si se comen un desayuno no hay para el almuerzo, o la cena”, afirma.



Cuenta el profesor León Herazo, que en las casas de Granada se vive en la actualidad un hacinamiento total por la llegada a la población de otros miembros de la familia, quienes se encontraban en Venezuela y ahora regresaron.



“Hay que trabajar ahora doblemente y las condiciones no están dadas por el tiempo de sequía que estamos viviendo”, expresa.



Para fortuna de los habitantes de Granada no se han presentado incendios forestales, incidentes propios del verano cuando los pastos están secos.



La situación que vive Granada es casi la misma que enfrentan otras poblaciones de la región central de Sucre, donde por estos días no cae una gota de agua por efecto de las lluvias, contrario a las subregiones de La Mojana y el San Jorge.

Francisco Javier Barrios

Par EL TIEMPO

Sincelejo