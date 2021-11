Así es la vida de 6 Martínez, 3 meses después de hacerse famoso

6 Martínez Medina todavía no puede creer cómo su vida le cambió en un 2x3.



Aunque ya era popular en su pueblo de origen, Santa Ana (Magdalena), no se le pasó por la cabeza que el particular nombre que le puso su padre hiciera que toda Colombia quisiera conocer más de su vida y, lo más importante, le abriera las puertas a mejores oportunidades.



Su historia, contada por EL TIEMPO, le dio la vuelta al país en cuestión de horas.



El hecho que su nombre no llevara letras y que tan solo fuera un número, llamó atención inmediata de todo aquel que se topaba con la noticia.



En su casa en el municipio de Santa Ana, 6 y sus padres, Rafael Medina y Emilse Martínez, y su hermana Meridiana, quedaron asombrados al darse cuenta que las redes estallaron con comentarios, memes y opiniones sobre el joven santanero, con el nombre más corto y extraordinario que habían conocido.

Así es la cédula de 6 Martínez Medina, con su nombre escrito como un número. Foto: 6 Martínez Medina

6, que ya estaba acostumbrado a escuchar y leer chistes sobre su identidad, cuenta que tantos mensajes e imágenes creativas de la gente, le provocaron varias horas de risas a él, su familia y amigos, sin ni siquiera imaginarse que lo mejor estaría por venir.



“Me reía demasiado porque, aunque había mensajes ofensivos, eran muchos más aquellos de pelaos como yo, que decían que querían conocerme y bromeaban en buen sentido con mi nombre”, expresa 6.



Entre los memes que más le llamaba la atención recuerda el de una persona que para referirse al 69 utilizó dos fotos de él -una de pie y otra de cabeza.



“Si nosotros los colombianos usáramos esa imaginación para hacer dinero seríamos millonarios”, manifiesta el joven santanero, quien, aunque tiene un aspecto serio, posee un buen sentido del humor.



De todas formas, 6 a pesar de la avalancha de mensajes que recibía y que las solicitudes de amistad a su Facebook se disparaban, no pensó que la cuestión seguiría trascendiendo.

Todos parecían estar esperando mi presentación o quizás eran ideas mías, pero pensé que como siempre soltarían la carcajada; afortunadamente no fue así.

No había finalizado el día cuando sus padres comenzaron a recibir muchas llamadas de periodistas de televisión y radio de todas las regiones que querían entrevistar al joven de moda.



Por supuesto que la familia Martínez Medina siempre estuvo dispuesta a atender a los medios de comunicación y contarles más detalles y anécdotas de 6 y sobre las razones que llevaron a ponerle el particular nombre.

Rechazó la fama e ingresó a estudiar a la universidad

Sus amigos le aconsejaron que aprovechara que en ese momento era tendencia nacional y que ganara seguidores en sus cuentas de redes sociales para que se convirtiera en un generador de contenido digital.



Sin embargo, 6, que tiene claro lo que quiere, prefirió mantener su vida privada tal cual como había sido hasta ahora.



Más allá de la fama y los comentarios de todo tipo que recibió, lo que realmente emocionó a este santanero de 19 años es que gracias a que su nombre único en el mundo fuera reconocido en el país pudo iniciar sus estudios universitarios.



Las directivas de la Universidad Autónoma, de Barranquilla, le entregaron una beca completa para que estudiara la carrera de su preferencia y no dudó en elegirse por Comunicación Audiovisual.

6 y su hermana Meridiana. Foto: Álbum familiar

“El día que llegué a la Uniautónoma estaba ansioso. Los profesores se mostraban interesados en conocerme y fueron muy amables”, detalla 6.



El momento que le causó mayor tensión fue cuando en su primera clase presencial, le tocó ponerse de pie y decir su nombre ante el salón.



“Todos parecían estar esperando mi presentación o quizás eran ideas mías, pero pensé que como siempre soltarían la carcajada; afortunadamente no fue así. Por el contrario, recibí el aplauso de todos mis compañeros que me dieron una grata bienvenida”, relata.



En las clases que son en su mayoría virtuales tiene la mejor relación con los demás alumnos. Acepta las chanzas y que usen su nombre para bromear en algunas ocasiones.



“Por ejemplo en el grupo de WhatsApp que creamos, cuando tenemos clases a las 6 de la mañana, no ponen la hora, sino que mandan una foto mía. Por ejemplo: el martes hay clases a las y dejan el espacio para enviar la imagen de mi rostro”, cuenta en medio de sonrisas.



“Los profesores lo tienen bien referenciado y no como 6 sino como el 10 de las clases”, dice orgulloso su padre Rafael Medina, quien destaca las buenas calificaciones logradas por su hijo.



Haber ingresado a una universidad, igualmente le permitió a 6 ser un poco más independiente. Por primera vez ha viajado a otra ciudad sin la compañía de sus padres y se ha relacionado con otras personas diferentes a las de su colegio y de su pueblo.

Creó la Fundación 6 para apoyar a jóvenes

6 aprovechó el boom que se generó con su nombre para crear una fundación a través de la cual pretende gestionar oportunidades de estudios para otros adolescentes que al igual que él, terminaron su bachillerato, pero no tienen los recursos para ir a una universidad.



“Quiero con esto que sucedió no sólo beneficiarme yo, sino también ayudar a la juventud de la zona rural para que salgan adelante. Aquí en el Magdalena hay una gran cantidad de personas con capacidades que lo único que necesitan es una ayuda para triunfar”, sostiene 6, quien viene trabajando en varias iniciativas para buscar apoyo en empresarios de Barranquilla y de la región Caribe.

“Con este grupo de trabajo, igualmente, atendemos casos de matoneo para frenar cualquier afectación que sufran los niños y adolescentes en el colegio tal como me pasó a mí, que se burlaron y me ponían apodo por mi nombre sin letras”, puntualiza el joven.



Si bien 6 nunca le prestó atención a las burlas por su nombre, ni durante su infancia ni ahora, es consciente que hay muchos niños y jóvenes que sufren de matoneo por sus nombres, sus apellidos y su aspecto físico. Por eso, cree que es clave luchar contra esas situaciones.



En Santa Ana, ‘Media docena’, como también se le conoce a 6, goza del aprecio de amigos y vecinos. Todos creen que las nuevas noticias que recibirán de este santanero serán por causas mucho más trascendentales y dignas de admiración.



“Es un muchacho juicioso que vale por 6”, dice una vecina que lo conoce desde que nació.



ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv



