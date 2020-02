La Unimag saca al mercado proteína con sabor a caramelo

La Universidad del Magdalena recibió la patente de invención con la creación titulada “Proceso para obtener caramelos de base proteica de carne de pescado, res, cerdo o pollo y caramelo de base proteica así obtenido".

“Viendo que había que buscar una forma de llegar a los niños o adolescentes que estaban consumiendo muchos dulces con colorantes y azucares que no tenían ningún grado nutricional, optamos por hacer un producto de tipo confitería que llegara al acceso de los niños y tuviera un alto contenido proteico de carbohidratos y vitaminas”, explicó el ingeniero Eduardo Cabrera, miembro del equipo de docentes que trabajo en el proyecto.

El equipo de investigadores integrado por los ingenieros: Álvaro Espeleta, Ruby Corvacho, Omar José Carreño, Eduardo Cabrera Durán y el doctor Víctor Márquez Zaldúa. Foto: Prensa Unimagdalena

Los caramelos fueron creados en la Planta Piloto Pesquera de Taganga, bajo un proceso denominado “obtención de caramelos de base proteica por osmosis inversa”, cumpliendo con los requisitos mínimos de higiene, inocuidad y calidad.

Con un aporte de proteína entre 12% y 18%, estos caramelos cárnicos poseen dos presentaciones, una es con cubierta de chocolate masa glasé negro (caramelos cárnicos con cobertura), y a otra parte a la que no se le aplica ningún tipo de cobertura (caramelos cárnicos sin cobertura).



“Queremos hacerle una promoción muy grande porque no es fácil que una persona entienda exactamente de qué hablamos cuando le ofrecemos un caramelo de pescado, cerdo, pollo o carne de res, no es un concepto fácilmente asimilable el revolver dulce con carne, sin embargo, eso fue lo que logramos hacer”, indicó el docente Álvaro Espeleta.

En un país como Colombia, donde la mayoría de habitantes no tiene una alimentación saludable, la Unimagdalena busca con este producto lograr que niños, adolescente y adultos, mantengan una vida saludable, y que tengan conocimiento de cómo consumir alimentos no solo por llenarse sino con la cantidad de proteínas, carbohidratos, grasa y minerales que se necesitan.



“Si yo me alimento bien y mi entorno es bueno, así tenga el gen del cáncer, difícilmente se va a disparar, pero si yo me alimento mal, lo más seguro es que ese gen se dispare”, puntualizó el ingeniero Eduardo Cabrera.