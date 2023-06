Una nueva historia de abuso e irresponsabilidad de operadores turísticos, que pone en riesgo la vida de turistas, mancha la imagen de Cartagena como destino turístico.



La denuncia se encuentra publicada en las redes sociales, también fue reproducida por el periodista Diego Santos, alerta sobre los engaños y las malas condiciones de algunas empresas que ofrecen viajes por las playas e islas de esta zona del Caribe colombiano.

En esta ocasión la víctima que se identifica como un viajero español cuenta que llegó, con su pareja, a pasear por varias ciudades de Colombia. La primera parada fue en Cartagena.



“Mi pareja y yo habíamos organizado el viaje unos meses antes y desde antes de salir de España contratamos un tour en Cartagena que nos incluía: recogida en el hotel, traslado a Playa Blanca - Barú, tour en “catamarán” por las islas el rosario, snorkel etc.”.

La primera parada en Playa Blanca

Todo pintaba bien, cuenta, hasta que llegaron al lugar. “Luego de casi dos horas en un bus llegamos a la playa Blanca, muy bonita por cierto, en la que no pudimos estar ni 5 minutos tranquilos debido a la ola de vendedores que querían ofrecernos todo lo que podían, se nos sentaban en la misma tumbona que nosotros a insistirnos e insistirnos para que compráramos cosas”.

Playa Blanca es una de los sitios turísticos promovidos en Cartagena. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Allí duraron pocos minutos, los montaron en una pequeña embarcación para iniciar el paseo por las islas. Lo que no sabían era que a la incomodidad de los vendedores se sumaría una experiencia más desagradable y está sería en alta mar.

La odisea en el mar

“Nos llevaron al tour por las islas, en el cual íbamos en una pequeña lancha un grupo grande de personas, mi pareja pidió un chaleco cuando íbamos en la lancha y el chico le dijo que no habían suficientes”.

Allí comenzó el drama. Primero al ver que la lancha comenzó a fallar, los lancheros en medio de la risa sacaban combustible de botellas plásticas. A media que se iba acabando el motor se apagaba.



“Nos alarmamos más cuando uno de ellos le dijo al otro que no habían comprado suficiente para volver y comenzaron a pedir combustible a otras embarcaciones las cuales por obvias razones se negaron”.

Llegó el momento más trágico cuando la lancha se apagó. Pasaron unos diez minutos cuando las personas comenzaron a gritar a pedir ayuda. Había niños y ancianos, que no tenía los chalecos y algunos no sabían nadar.



“Llegó un momento en el que la lancha no prendió más y los lancheros comenzaron a gritarnos que nos tiráramos al agua porque ahí íbamos a quedar. La mitad de la gente se tiró, algunos pidieron ayuda a otras lanchas que iban pasando por la zona y la otra mitad nos quedamos en medio del agua hasta que la lancha se dio vuelta”.

El plan era pasear a los turistas por las islas de Cartagena. Foto: ANT

Desde el sitio que se encontraban, en medio del mar, no se veía la orilla, asegura el hombre víctima de la odisea. Los lancheros los habían dejados solos en medio del mar.



“Estábamos tan lejos (de la orilla) que no sabíamos hacia dónde ir. Comenzamos a seguir a los lancheros que nos habían dejado tirados ya que ellos sí sabían dónde estaba la orilla. En mi corazón solo le pedía a Dios que nos ayudara a salir de esa, mi pareja sin chaleco salvavidas era lo que más me preocupaba”.

Al final pudieron llegar a una playa solitaria donde recibieron ayuda de una familia que pasaba por el sector y pescadores. Por fortuna nadie perdió la vida. En medio del desespero los pasajeros dejaron pertenencias personales.



“Hubo varios heridos por erizos, por golpes cuando la lancha se dio vuelta, la mayoría de la gente perdió todo lo que tenía a mano, pasaportes, teléfonos, cámaras fotográficas etc”.



Por último el hombre cuenta que el grupo de afectados armó un grupo de WhatsApp con las personas de la lancha para intentar hacer justicia. “Aún con abogado no logramos nada y 6 días después de lo nuestro, nos dimos cuenta que otra lancha sufrió lo mismo y falleció una persona”, puntualiza en su relato, quien pide a las personas que van a realizar tours a Cartagena tener cuidado con quien toman esos paquetes.

