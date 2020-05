La tragedia de los venezolanos en Santa Marta en medio de la pandemia

Unos 400 venezolanos se congregaron frente a la alcaldía de Santa Marta para pedir a gritos que los ayuden a volver a su país.



Los manifestantes dicen estar cansados de humillaciones, malos tratos y falta de oportunidades en esta ciudad.



Consideran que aunque en su país la situación actual es igual o peor de complicada, al menos tienen un techo y a sus familias esperándoles.

"No aguantamos más, sabíamos que migrar a otro país no sería fácil y aunque habíamos logrado subsistir y tener con que comer, ahora que llegó el coronavirus, todo ha sido peor para nosotros", expresó Mirian Mora.



Los venezolanos señalan que es muy duro ver como reparten ayudas y ellos no tienen derecho a nada por ser de otro país. Adicionalmente sufren por la discriminación de la gente y por no tener acceso a la salud.

Los venezolanos claman que se active otro corredor humanitario, que les permita movilizarse de regreso a su país. Foto: archivo particular

"La ilusión de un futuro mejor para nosotros y nuestras familias ya desapareció, ahora nos sentimos en una pesadilla porque estamos atrapados acá y no tenemos manera de volver a Venezuela", añadió Rosalba Gil.



Los venezolanos claman que se active un corredor humanitario, que les permita movilizarse de regreso a su país.



"No estamos pidiendo comida, ni dinero solo que se disponga un transporte hasta la frontera entre Colombia y Venezuela para poder volver con nuestras familias", añadió Enrique Fuentes.



Los hermanos venezolanos, entre ellos mujeres, niños y ancianos, aseguran que viene pasando hambre y muchos están en la calle, porque los obligaron a desalojar el lugar que ocupaban por no tener como pagar arriendos.





Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv