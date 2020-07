‘Aquarela no tiene defectos en ingeniería y no implica peligro’, Siab

Estudio de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, Siab’, reveló que la polémica torre de 32 pisos que se levanta en el barrio Torices de Cartagena cumple todas las normas de sismo resistencia para suelos tipo D, y que- a diferencia de lo que habían indicado la Procuraduría, el Ministerio de Cultura, y la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI)- , no representa ningún tipo de riesgo para las comunidades aledañas.



La Siab además indicó que el terreno sobre el cual se erige la torre uno del proyecto de vivienda de interés social, ‘Aquarela’ es tipo D, y no C como lo había sostenido la Sociedad Colombiana de Ingenieros.



Según la Unesco, por su ubicación en el eje patrimonial de la ciudad, el proyecto amenaza la declaratoria de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros sostiene que la edificación no cumple con la norma de sismoresistencia, NSR -2010.



Lo que ha dicho Siab se suma a los elementos y pruebas de las autoridades que investigan para determinar si se debe o no derribar la torre.



No obstante, la última palabra la tiene un juez de la República.



Mientras el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, insiste en que el alcalde de la ciudad, William Dau, derribe la torre, ante los 6 procesos que cursan contra la obra; el burgomaestre de los cartageneros ha dicho que sólo la tumbará con una orden judicial.



"La Procuraduría y el Ministerio de Cultura también tienen que asumir responsabilidades ante posibles demandas contra la ciudad por las malas decisiones", señaló Dau.

“Aquarela Cumple Normas de Sismo Resistencia NSR-10 para suelo tipo D, tal y como consta en los diseños, planos, memorias y cálculos registrados para la obtención de la licencia urbanística": Comité de Infraestructura de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, SIAB. pic.twitter.com/wpv1LfYJ4b — Sitio Oficial Aquarela. (@AquarelaVIS) July 16, 2020

El proyecto habitacional ‘Aquarela’ que se levanta a una cuadra del castillo de San Felipe, recibió desde el año 2011 las licencias de construir para 5 torres de apartamentos y todos sus trámites legales como planos, diseños mantienen su carácter legal.



La dirección de patrimonio del Instituto y patrimonio y cultura de Cartagena, IPCC, ha señalado como el gran responsable de este ‘gol’ al urbanismo y al patrimonio al Ministerio de Cultura, pues la entidad fue consultada previo a los inicios de la obra y su concepto fue que el proyecto no hacía parte del perímetro histórico y patrimonial de la Ciudad Heroica.

he tenido la firme intención de demoler 'Aquarela' siempre y cuando sea con una orden judicial, con todas las de la ley; eso es lo que estoy pidiendo FACEBOOK

TWITTER

"El proyecto no solo violó la altura permitida (4 pisos de unos bloques y seis de otros), sino que es un monumento a la ilegalidad al planificar torres de 32 pisos" ha dicho la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez.



La funciuonaria además ha sostenido que "violó los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”.



El proyecto de la constructora 'Promotora Calle 47´ es edificar hacer cuatro torres de entre 31 y 32 pisos, que suman 812 apartamentos en alturas de cerca de 90 metros.



"Fiel a nuestra actuación en el marco de la ley, los responsables del proyecto habitacional 'Aquarela' continuamos atendiendo todas las solicitudes de ley y los dictámenes de los jueces de la República, en el marco de los procesos legales en curso", sostiene en comunicado de prensa la constructora.



Sin embargo, según el procurador Fernando Carrillo, la demolición de la obra debe hacerse en los próximos dos meses.



A mediados del año 2019, El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco le dio a Colombia plazo hasta el 2021 para demoler la a torre.



Ante esto, la constructora ha señalado: "Cartagena mantiene su vigencia como Patrimonio de la Humanidad porque el Valor Universal Excepcional no está en riesgo".

JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas