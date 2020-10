La telemedicina llega a zonas rurales de Caldas con un satélite

La telemedicina ha sido una de las herramientas clave para la prestación de servicios de salud durante la época de la pandemia. En Caldas son varios los tipos que se están aplicando, sin embargo, es con tecnología satelital con la que se empezó a llegar a las comunidades más lejanas del departamento.

Uno de los lugares a donde por primera vez llegó el internet fue la vereda Santa Clara de Marulanda. Entre este municipio y Manizales hay más seis horas de viaje, y a la vereda más cercana son dos horas más caminando o a lomo de caballo, por lo que acceder a servicios de salud era toda una odisea para sus habitantes.



Esta semana, con antena al hombro, los profesionales del programa de Telesalud de la Universidad de Caldas, pudieron llegar hasta el lugar a donde nunca había podido asistir un médico especialista.



(Le puede interesar: El Túnel de La Línea tendrá cierres nocturnos a partir del lunes)



“Logramos atender a adultos mayores que llevaban más de un año esperando por atención o que tienen miedo de viajar hasta Manizales para ser atendidos por un profesional. Esto es un gran logro, porque -como ellos manifiestan- nunca esperaban que un tipo de servicio llegara hasta allá, donde no hay señal de celular y mucho menos internet”, sostuvo Esteban Granada, director de Telesalud.

El director de este programa que empezó a llegar a los municipios de Caldas desde marzo de este año, indicó que debido a la pandemia; la aplicación de este tipo de tecnología se dio más rápido de lo que pudo haberlo hecho en condiciones normales.



“En estos meses logramos lo que hubiésemos tardado entre 10 y 12 años. El país ya había venido avanzando en esto, pero en Caldas había muchos retos que empezamos a superar gracias al interés y el apoyo de diferentes entidades, entre ellas la Gobernación de Caldas”, añadió Granada.



(Lea: Consternación en Valledupar tras muerte de menor impactada por un rayo)



Y es que con la tecnología satelital se tiene acceso a una conexión de internet muy estable y de gran calidad, por lo que el especialista puede ver imágenes diagnósticas, revisar la piel del usuario, entre otras acciones, y así dar un diagnóstico y un tratamiento más apropiado para cada caso.



“Este tipo de telemedicina se conoce como telexperticia, un médico general visita la zona y -junto con estas herramientas tecnológicas- son las manos del especialista en esos lugares”, precisó el director de Telesalud.



Granada afirmó que a través de este servicio no solo se busca detectar los posibles pacientes portadores de covid- 19, sino tratar enfermedades que no han tenido seguimiento por años, especialmente entre personas mayores.

“Yo tenía un examen muy importante hace ya varios días, pero no había podido ir. Yo estoy muy agradecida con todos ellos que vinieron hasta acá y me ahorraron la ida”, comentó Doralice Valencia, beneficiaria de Telesalud.



Durante este recorrido que ha llegado ya a los municipios más lejanos de Caldas, como Samaná y Pensilvania, se ha detectado una de las problemáticas que más preocupa en el departamento, y es la desnutrición en niños y niñas entre los cero y cinco años.

“El impacto de este tipo de actividades en la salud de los niños es incalculable. Poder hacerles control, tomar decisiones que están represadas por la coyuntura; son acciones muy valiosas en términos de salud pública. Además, el que estas familias no tengan que desplazarse hasta la ciudad tiene un impacto económico considerable en su bienestar”, comentó el pediatra Mauricio Ocampo.



(Además: La campaña con la que promueven autocuidado en el sistema Transmetro)



A través de los servicios que ha brindado de manera gratuita Telesalud se han atendido más de 180.000 personas en todo el departamento, no solo de la zona rural, sino también del casco urbano bajo otras modalidades que incluyen teleorientación y teleapoyo.



Si bien esta es una práctica que ha crecido en apoyos y adeptos a raíz de la emergencia sanitaria desencadenada por el coronavirus, se estima que una vez pase la pandemia puedan continuar prestándose y así seguir poniendo la tecnología a disposición de comunidades vulnerables.

Opción para evitar contagios

Caldas ya inició el pico de la pandemia. Durante los últimos días se registraron las más altas cifras de contagio y hay alerta naranja en sus principales hospitales por el aumento de ocupación de camas de las Unidades de Cuidado Intensivo.



Ante la situación, el llamado de las autoridades ha sido a visitar los centros asistenciales solo en caso de emergencia para evitar congestionar el sistema.

“Este es un servicio gratuito y que solo necesita tener un teléfono, porque si no hay internet se puede hacer por llamada tradicional. Es una gran opción para nuestra población en riesgo, como los adultos mayores”, comentó el director territorial de Salud, Carlos Iván Heredia.



De acuerdo con el funcionario, es una forma para no abandonar los tratamientos que garantizan el bienestar de los usuarios. Además, invitó a no cohibirse de acudir al hospital en casos urgentes.



“Si hay un fuerte dolor o cualquier otra situación que amerite ir a urgencias, pueden hacerlo con tranquilidad, cada hospital tiene rutas diferenciadas para la atención de pacientes con sospecha de covid-19 y quienes van por otras circunstancias”, añadió el funcionario.



Para acceder a este servicio, que no tiene ningún costo, los caldenses pueden llamar al 310 784 3429 y pedir el servicio.

LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES